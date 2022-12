Mac Cosmetics lanza nueva colección de maquillaje en honor a Whitney Houston Súper femenina, sofisticada y con mucha personalidad, así es esta línea de edición limitada que captura los tonos y acabados que fueron esenciales para los looks más memorables de la fallecida cantante. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Whitney Houston es una de las figuras más importantes del mundo del Pop/R & B del siglo pasado cuyo legado permanecerá por siempre y Mac Cosmetics lanzó una nueva colección de maquillaje en la que se rinde homenaje a su estilo e inigualable talento. La línea de edición limitada incluye 11 productos alojados en empaques de oro metálico, todos diseñados para rendir honor a la cantante y sus décadas de influencia en la belleza. La mayoría de los productos incluyen el nombre 'Nippy', su apoyo de infancia. "Whitney siempre fue una defensora de que las mujeres se sintieran hermosas, ya fuera en un evento importante o simplemente por uso diario", dijo Pat Houston, albacea del patrimonio de la intérprete que falleció a la edad de 48 años. Whitney Houston Credit: Rick Diamond/WireImage "Nuestro trabajo con Mac trata de crear una línea que pueda satisfacer todas esas necesidades. La línea será fiel a los colores de ojos y labios con los que les encantaba trabajar", agregó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La colección tiene cuatro barras de labios que van desde sus neutros amplificados y rosas a un dúo de rojos intensos profundamente pigmentados. Se presentan junto con dos tonos de lipgloss iluminados por estrellas en oro. Para el maquillaje de los ojos, viene con una paleta de ocho sombras que resulta esencial para lograr su característica mirada ahumada. Además, tiene dos tonos de rubor, uno rosa y otro en bronce. Colección de maquillaje de Whitney Houston y Mac Cosmetics Colección de maquillaje de Whitney Houston y Mac Cosmetics Colección de maquillaje de Whitney Houston y Mac Cosmetics Left: Credit: Cortesía de la marca Center: Credit: Cortesía de la marca Right: Credit: Cortesía de la marca "A Whitney le encantaba trabajar con colores en los labios y los ojos; ese icónico labio rojo siempre fue uno de sus favoritos", dijo Houston sobre la colección la cual ya está a la venta en maccosmetics.com

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Mac Cosmetics lanza nueva colección de maquillaje en honor a Whitney Houston

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.