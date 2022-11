Conoce a Mabel Cadena la actriz mexicana que forma parte del elenco de Black Panther: Wakanda Forever La actriz de 32 años, conocida por sus personajes en series como Señorita 89 y Monarca, entró a Hollywood por la puerta grande y de manos de Marvel. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La película Black Panther: Wakanda Forever ha sido una de las más esperadas en estos últimos años y no es para menos. En su primera entrega, este film de Marvel fue uno de los más exitosos y galardonados, no solo por su trama e increíbles escenarios, sino por la actuación que realizaron actores como Lupita Nyong'o, el fallecido Chadwick Boseman y Angela Bassett, entre otros. En realidad la película tenía un elenco de lujo y lo mismo pasa con la segunda parte que se estrena este próximo 11 de noviembre en los cines y en la cual participan varios de los nuestros. En esta segunda película podremos ver a los talentosos actores de la primera, al igual que a nuevos talentos que le darán otro giro a la historia. Uno de esos actores es Mabel Cadena, la actriz mexicana que en este momento está en boca de todos. La joven, quien ya tenía una carrera sólida en su país, se lanzó a Hollywood y entró con el pie derecho. Muy pronto la veremos como una de las mujeres fuertes y valientes de Black Panther: Wakanda Forever. Cadena hará el personaje de Namora, una superheroína que vuela, puede nadar a altas velocidades y su piel es a prueba de balas. Si bien ahora es toda una heroína de Marvel, a la mexicana ya la conocíamos de series como Señorita 89, La diosa del Asfalto y Monarca. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "La verdad es que ha sido muchísimo trabajo, han sido once años de trabajar un montón con un montón de gente a mi alrededor",dijo la actriz durante su visita a los estudios de Despierta América (Univision). "Hice una audición con muchísimas compañeras. Increible lo hicieron [ellas]. Justo estoy en ese proceso de preguntarme, ¿por qué a mí? ¿por qué me tocó a mí? ¿Cómo puedo regresar un poquito? Es una representación linda, de las mujeres latinas, de las mujeres mexicanas, de mi mujer. Fue algo superlindo [esta] experiencia. Mabel Cadena Credit: Amy Sussman/WireImage Mabel Cadena ElBaileDeLos41 Credit: Mezcalent Mabel Cadena Credit: Mabel Cadena Mabel Cadena Credit: Instagram/Mabel Cadena Mabel Cadena Credit: Mezcalent Mabel Cadena. Credit: Mezcalent Mabel Cadena Credit: Mezcalent Mabel Cadena Credit: Carlos Tischler / Eyepix Group/Future Publishing via Getty Images) Le tocó porque tiene un talento inigualable que la ha llevado a ser reconocida en su país natal, al igual que a aparecer en varias portadas de importantes revistas. Ahora con este gran personaje la actriz está en boca de todos porque además de ser la única mujer latina en dicho film, ahora también se ha convertido en toda una fashionista que hace editoriales de moda y siempre está en la lista de las mejor vestidas. Aunque en las alfombras siempre luce espectacular, a la mexicana le encanta estar sin una gota de maquillaje, con su cabello al descuido y con ropa supercómoda y casual. Además ama llevar el cabello recogido o al descuido y disfruta mucho de los viajes y la naturaleza. Estamos seguras de que seguiremos escuchando mucho de ella. Estamos orgullosos de ti Mabel.

