Así lucía Lyn May en los años ochenta ¡Impresionante transformación! ¡De no creer! ¡El bikini que desafía el tiempo! Descubre cómo lucía Lyn May en esta foto inédita. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Lyn May ha vuelto a deslumbrar a sus seguidores en Instagram con una imagen que destila pura sensualidad. En la fotografía en blanco y negro, la icónica figura de la artista se roba las miradas, posando en un diminuto bikini de dos piezas. Su presencia escénica y carisma único son evidentes, recordándonos por qué es considerada una de las estrellas más brillantes del espectáculo en México. En el pie de foto, Lyn May, quien llegó a asegurar que Julián Gil está bien dotado, nos traslada a una época dorada al mencionar que esta foto pertenece a los años ochenta. "Les dejo una foto de los años 80. Llevo puesto un bikini y accesorios para danzas tahitianas", escribió la legendaria vedette mexicana, quien ya ha recibido un sinnúmero de piropos en la red social. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN lyn may ochenta bikini Credit: Lyn May IG "¿Será que Lyn May tuvo el mejor cuerpo del mundo? ", se preguntó un fan al ver la sexy imagen. "[Ella] impuso tendencia antes de Jennifer Lopez, Kim Kardashian o Thalía. Fuiste referente de la belleza femenina, con tus curvas naturales y exótica belleza", opinó otro. La trayectoria artística de Lyn May Con más de cinco décadas de trayectoria artística, Lyn May es una verdadera leyenda del entretenimiento en México. Su carrera se ha destacado por su versatilidad y pasión por el arte escénico. Desde sus inicios en el teatro y el cabaret, hasta su participación en emblemáticas producciones televisivas y telenovelas, Lyn May ha dejado una huella imborrable en la historia del espectáculo. Pero más allá de su deslumbrante carrera, la vida de la estrella ha estado llena de desafíos y superaciones. Sufrió abuso sexual A principios mayo, la artista reveló que sufrió abuso sexual en la adolescencia. "Cuando me llevó ese tipo y me violó me dijo que iba a enseñar México, que estaba muy bonito; me enseñó la ciudad [de México] y luego me llevó a otro lado", explicó Lyn May en el programa estadounidense de televisión Siéntese quien pueda (Univisión). "No, no lo denuncié porque yo estaba muy chiquilla". Embarazo infantil Tras salir embarazada a los 14 años, Lyn May reconoció que era tan inocente que pensaba que su hija: "me iba a salir por la boca" y añadió: "era mi muñequita, yo no había tenido muñecas ni nada de eso, mi regalo fue una muñequita, la adoré". Pero antes de nacer su hija, recibió tremendas palizas del padre de su bebé: "El tipo me golpeaba mucho para sacármela, porque ya tenía hijos más grandes. El tenía como 40 años", reveló. lyn may cintura avispa Credit: Lyn May IG A pesar de los altibajos, Lyn May sigue siendo una mujer apasionada y comprometida con su profesión. A través de sus redes sociales, comparte momentos de su vida y carrera con sus seguidores, quienes la admiran por su autenticidad y cercanía.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Así lucía Lyn May en los años ochenta ¡Impresionante transformación!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.