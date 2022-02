Luz Elena González alborota las redes al publicar una sexy foto en traje de baño En esta imagen la actriz demostró que su rutina de ejercicio le está dando excelentes resultados. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Luz Elena González es una de las actrices más bellas y también queridas de la televisión mexicana. En su haber ya tiene varios culebrones, al igual que obras de teatro, e incluso la hemos visto una que otra vez como presentadora. Si bien es muy talentosa, debemos admitir que su belleza es uno de sus mayores atributos y algo que sus fanáticos aprecian muchísimo. Es por eso que sus seguidores están muy pendientes a las publicaciones que hace la actriz en su cuenta de Instagram, en especial cuando comparte imágenes sexys como la que compartió recientemente en la que aparece con un traje de baño rojo vino de cuello halter que dejaba ver sus increíbles curvas. En la foto también se pueden apreciar las superpiernas que tiene Gonzáles y, sobre todo, la cinturita de avispa que se gasta, ¡wow! Se nota que su rutina de ejercicios le está dando excelentes resultados y no solo en las piernas y las curvas, sino también en su estómago, que, aunque no se nota en la foto en traje de baño, sí se lo hemos visto cuando ha publicado imágenes en ropa de hacer ejercicios. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lo cierto es que a sus 47 años y después de dos embarazos, la actriz goza de una de las mejores figuras de la televisión. ¡Bravo, Luz Elena!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Luz Elena González alborota las redes al publicar una sexy foto en traje de baño

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.