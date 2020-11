Close

¡OJO! Pasar muchas horas delante de la pantalla te está envejeciendo Cada día miramos nuestro teléfono unas 150 veces. Un peligro para nuestra salud si tenemos en cuenta que la luz que emite nuestro celular penetra aún más en tu piel que los rayos nocivos del sol. ¿Cómo evitar los daños de La Luz azul?. Por Pilar Sopeséns Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Todas las pantallas digitales: tu computadora, la televisión, tableta, celular y la pantalla donde estás leyendo esta noticia, emiten un tipo de luz llamada luz azul, que puede causar un daño similar al de los rayos UVA/UVB del sol. Si tenemos en cuenta que en promedio consultamos nuestro teléfono unas 150 veces al día, hay que reconocer que ¡estamos en peligro! Además, los rayos solares impactan en la primera y segunda capa de la piel, mientras que la luz azul penetra hasta la tercera capa, aumentando el riesgo de decoloración, aparición de arrugas y aspecto cansado. Para saber cómo hacer frente a este discreto enemigo, hablamos con la Doctora Maribel Pedrozo, la alquimista de la belleza, quien nos da algunas claves para proteger nuestra piel de estos rayos dañinos. Image zoom Credit: Portra ¿Qué es la luz azul? La luz azul o HEV (High Energy Visible) es parte de la luz visible, de fuentes artificiales como los dispositivos electrónicos -celular, computadora, juegos electrónicos, tabletas y televisores - que el ojo humano es capaz de percibir. También La encontramos en fuentes naturales como el sol. Sabemos que más del 75% de las personas no tiene conciencia del daño que nos puede ocasionar la luz azul en la salud de nuestro cuerpo y nuestra piel, especialmente en la cara, los ojos y el cuello. ¿Cuáles son esos daños a corto plazo? Encontramos alteraciones de los patrones del sueño, insomnio, falta de atención, memoria, irritabilidad, falta de concentración lo cual desencadena el proceso de envejecimiento ya que la luz azul destruye el colágeno mediante el estrés oxidativo, que ocasiona que los radicales libres afecten directamente a la fibra de colágeno de la piel, como si la laceraran. Esto se traduce en manchas, arrugas y deshidratación, keratosis... Image zoom Credit: Cortesía Esta línea de cuidado para la piel está especialmente diseñada para los nativos digitales e incluyen ingredientes de origen marino que actúan como filtro para esta luz, revelando una complexión saludable y radiante. Hidratante en gel Water Jelly Dew Cream, de Goodhabit. $55. goodhabitskin.com Si estos son a corto plazo... ¿cuáles son los que ocasiona a largo plazo? A largo plazo nos causa esas manchas más profundas difíciles de quitar y lo más temible ¡cáncer de piel! Que cada día va más en aumento También puede producir daños en la retina. ¿Qué tipos de piel se pueden ver más afectadas por la luz azul? Aquellas personas morenas -fototipo de piel alto- podrían tener más riesgo de sufrir una hiperpigmentación por luz azul, ya que sus células tienden a producir más melanina. También las mujeres embarazadas, personas que usan medicamentos como antibióticos, anticonceptivos, anti hipertensivos, antidepresivos... que pueden desencadenar la pigmentación. También las personas que se someten a peeling, láser o procedimientos similares se ven más afectadas puesto que su piel está más sensible a la radiación luminosa. Image zoom Credit: Cortesía La piel del contorno de los ojos es una de las más delicadas del rostro. Esta crema de suave textura protege de los efectos de la luz azul a la vez que matiza las líneas de expresión, refresca y masajea la zona con su aplicador metálico. Crema de ojos Blue Techni Liss Regard, de Payot Paris. $45. us.payot.com ¿Puede provocar daño en los ojos? Sí, claro. Puede causar disminución de la agudeza visual, daño en la retina y a largo plazo ceguera; pero existen unos lentes especiales on filtros de luz azul para la computadora. Image zoom Esta marca de gafas incluye lentes protectora de luz azul en todos sus modelos. Tienen multitud de diseños, como este, bautizado Queen, que puedes elegir en varios colores. Gafas, de Lensabl. Desde $77. lensabl.com ¿Con qué productos podemos prevenir los efectos nocivos de la luz azul? Siempre debemos de usar un serum o crema hidratante con ácido hialurónico o lípidos, retinol, vitamina C y por último “NUNCA pero NUNCA DEBE FALTAR EL PROTECTOR SOLAR”. Los mejores son los protectores solares minerales con óxido de hierro, se ha demostrado que ese ingrediente. te ayudan en la protección contra la luz azul. La mayoría de los bloqueadores solares con color, generalmente tienen óxido de hierro, también los protectores solares con el óxido de zinc y el dióxido de titanio ayudan notablemente a protegernos de las luces azules. Por eso mi consejo es: haz del protector solar tu mejor aliado. Image zoom Credit: Cortesía Se ha comprobado que los bloqueadores solares con fórmulas minerales con zinc son más eficaces ante la luz azul. Este protector es apto incluso para las pieles más sensibles, libre de fragancias, parabenos y otras sustancias dañinas. Se aplica con facilidad y no se nota sobre la piel. Protector Sheer Zinc Face Mineral Sunscreen Broad Spectrum SPF 50. neutrogena.com ¿Podemos revertir los daños ocasionados por esta luz? Si comenzamos a tiempo a protegernos de esta luz azul, claro que podemos disminuir o eliminar los daños de nuestra piel. ¿Qué tipo de ingredientes debemos buscar en nuestros productos de belleza? Yo recomiendo utilizar serums o cremas con vitamina C, retinol, resveratrol, ácido hialurónico, glicólico, láctico y mandélico. También y por supuesto, protector solar. Image zoom Credit: Cortesía Este suero contiene ácido hialurónico puro. Un ingrediente que actúa como agente antienvejecimiento y tiene múltiples propiedades. Suero 100% Pure Hyaluronic Serum, de Dra. Maribel Pedrozo. $40. drmaribelpedrozo.com ¿En qué tenemos que fijarnos en un producto de belleza para saber que será efectivo? Es importante que los productos sean puros con un porcentaje alto en ingrediente activo, además que no tengan perfumen ni parabenos. Si son de grado medicado verán mejores resultados. Además de productos, ¿a qué tipo de tratamientos podemos recurrir para combatir los efectos de la luz azul? El cuidado el casa te diría que es lo más importante. Tener una rutina de belleza adecuada ayuda notablemente a la salud de la piel. Los peeling nanosomados grado medicado anti-edad y para manchas son bien recomendados, también faciales antiedad con luces LED, láser y por ultimo rellenos faciales. Image zoom Credit: Cortesía Ayudar a la piel mientras duerme es muy fácil con este tipo de productos. Este peeling contiene ingredientes muy eficaces para renovar tu piel, como el retinol y el ácido glicólico. Peeling Retasphere Micro Peel Retinol Glycolic Treatment, de Kate Somerville. $54. katesomerville.com El yoga facial es una técnica que se ha puesto de moda, ¿podría ser efectivo para combatir los efectos de esta luz? ¡Claro! ayuda bastante ya que mantiene la piel oxigenada y más hidratada.

