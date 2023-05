"Encontré una forma de expresarme sin mi cabello": Lupita Nyong'o se tatúa la cabeza completa La actriz contó con lujo de detalles la razón por la cual tomó la decisión de plasmar arte en su cabeza rapada. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Lupita Nyong'o Credit: Instagram A días de sorprender con un radical cambio de look al raparse la cabeza, Lupita Nyong'o sigue rompiendo expectativas y esta vez optó por tatuarse la cabeza completa con tinta Henna para asistir a una boda indú. La actriz de origen keniano y mexicano compartió un extenso mensaje en sus redes sociales en el que explicó cómo conoció a la artista Sabeen Marghoob que le hizo el diseño en tinta Jagua en el que quiso rendir homenaje a la cultura y belleza de las mujeres de la India. "Sabeen nunca había diseñado para una cabeza antes; yo nunca había hecho tal cosa antes tampoco. Mi único aviso para ella fue que quería un pico de viuda (homenaje al bindhi, borla/maang tikka), el resto fue toda su innovación. Ella sugirió jagua, un tinte natural de la jagua de América del Sur que sería lo suficientemente oscuro para dar un buen contraste con mi piel oscura", contó en su perfil de Instagram. Nyong'o explicó que la tinta tardó 24 horas aproximadamente en aparecer y cuando vió el resultado final quedó feliz: "Me conmoví, fue hermoso. Era audaz y elegante; tenía un punto de vista. No habíamos ido a lo seguro y había valido la pena. ¡Y había encontrado una nueva forma de expresarme sin pelo!". SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN La protagonista de exitosas producciones como Us y Little Monsters, finalizó su mensaje llamando a las mujeres a no tener miedo de reinventarse y buscar la belleza en nuevas formas.

