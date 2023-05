¡OMG! Lupita Nyong'o se rapa la cabeza y responde a quienes la critican La actriz de origen mexicano no se quedó callada cuando le comentaron que parecía que estaba en “tratamiento de cáncer”. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Lupita Nyong’o Credit: Photo by John Phillips/Getty Images Lupita Nyong'o es una de las estrellas de Hollywood que más sorprende con sus cambios de estilo y extravagantes peinados, pero este miércoles rompió las expectativas al presumir un nuevo look ¡con la cabeza totalmente rapada! La actriz ganadora del Oscar compartió en sus redes sociales una fotografía para presentar a sus seguidores su nuevo aspecto: "¡Feliz sin pelo! ¡Solicitud para Dora Milaje enviada!", escribió en su publicación refiriéndose al grupo élite de guerreras en las películas de Black Panther en la que ella interpreta a Nakia. Por supuesto, las reacciones de los internautas no se hicieron esperar y si bien algunos le enviaron piropos por su belleza natural, otros la comentaron que parecía que tenía cáncer. Este tipo de opinión no fue del agrado de la artista de origen mexicano quien no dudó en responder de forma contundente y con altura. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN "Alguien está en tratamiento de cáncer", se lee en la crítica. "Esta es una irreflexiva, cruel, inconsiderada, inapropiada y peligrosa asunción. No todos los pensamientos necesitan encontrar salida en tus dedos", contestó la estrella de exitosas producciones como Us, 12 Years of Slavery y Little Monsters. Lupita Nyong’o Credit: Instagram / Lupita Nyong’o La histriónica de origen mexicano y keniano fue captada por los paparazzis caminando por la ciudad de Nueva York luciendo súper chic. Se puso una chaqueta denim azul con un top verde neón de textura arrugada y mangas largas que combinó con unos jeans desgarrados y unos tenis blanco con detalles en rosa.

