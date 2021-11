Potencia el efecto purificador de la Luna Nueva en Escorpión con estos limpiadores para el rostro Este importante evento astrológico, que además coincide con una superluna, es el momento perfecto para entregarte a rituales de belleza purificadores. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Luna Nueva en Escorpio ritual belleza Credit: targovcom Como bien explica El Niño Prodigio en su horóscopo diario, la luna nueva en Escorpión es un evento astrológico muy importante. Además de tener un enorme poder transformador, también cuenta con propiedades purificantes, por lo que además de meditar sobre los asuntos que debemos dejar ir de nuestra vida, es un momento perfecto para entregarte a rituales de belleza que te ayuden a eliminar toxinas e impurezas que pueden interferir con la salud de tu piel y tu bienestar. Además, la NASA ha confirmado que será una superluna, porque el satélite está en su punto más cercano a la tierra, con lo cual sentiremos aún más intensamente la influencia selenita. Aprovecha todo ese flujo de energía y poténcialo con estos nuevos limpiadores para el rostro que dejarán tu piel renovada y llena de vitalidad. Piel normal y mixta Elimina todas las impurezas con este limpiador en aceite con semillas de perejil, escualano y extracto de avena. Con sus ingredientes antioxidantes protegerá tu rostro de los agresores externos que aceleran el envejecimiento y producen sequedad. Luna Nueva en Escorpio ritual belleza Credit: Cortesía Glow On Cleanser, de Saje. $22. saje.com Piel madura Con el objetivo de envejecer bien, los productos de esta línea se enfocan en las pieles maduras. El limpiador en crema dejará tu tez suave, fresca y luminosa gracias a su contenido en ciruela kakadu, camomila y té verde. Luna Nueva en Escorpio ritual belleza Credit: Cortesía Gentle Cleanser, de Kind Science. $22. kindscience.com Piel seca Su textura bálsamo se funde sobre la piel arrastrando todo resto de suciedad, maquillaje e incluso bloqueador solar, así como el exceso de grasa. Al masajearlo sobre la piel se transforma en aceite y al añadir agua emulsiona en una textura lechosa que deja el rostro hidratado, pero no grasoso. Luna Nueva en Escorpio ritual belleza Credit: Cortesía Superberry Dream Cleansing Balm, de Youth To The People. $34. youthtothepeople.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Piel grasa Si la piel grasa es tu problema, este limpiador con arcilla es la solución. Su fórmula limpia los poros en profundidad, purifica y elimina el exceso de grasa y maquillaje, a la vez que reduce la aparición de puntos negros y espinillas. Luna Nueva en Escorpio ritual belleza Credit: Cortesía Clarifying Clay Wash, de Elemis. $49. elemis.com Piel sensible Este famoso limpiador estrena tamaño jumbo. Infusionado con antioxidantes botánicos, protege y calma la piel manteniendo el pH natural de la piel, por lo que no la irrita ni reseca. Suave, pero eficaz, elimina todo tipo de suciedad del rostro. Luna Nueva en Escorpio ritual belleza Credit: Cortesía Pure Skin Face Cleanser, de First Aid Beauty. $42. sephora.com

