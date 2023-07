¡OMG! Este fue el lujoso diamante en forma de pera que usó Kim Kardashian como cinturón La empresaria usó el mismo collar que llevó a la Gala Time este año, pero esta vez en la cintura. ¿Cuánto cuesta la pieza? ¡Te lo contamos! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Kim Kardashian Credit: Dimitrios Kambouris/Getty Images El lujoso estilo de vida de Kim Kardashian sigue dando de qué hablar y la empresaria se robó todas las miradas al lucir un espectacular diamante como cinturón que se estima está valorado en millones. Kardashian, quien fue una de las invitadas VIP de la fiesta blanca del CEO de Fanatics Michael Rubin y Camille Fishel en los Hamptons de Nueva York el pasado fin de semana, presumió la joya que fue hecha solo para ella de Messika, según reportes del Daily Mail. Dicha marca francesa ha estado vinculada a otras celebridades de alto perfil en el pasado, incluidas Gigi Hadid, Cardi B y Kendall Jenner, quien fue el rostro de una campaña de la marca a principios de 2022, informó People. El CEO de Diamond Pro, Mike Fried, le contó a New York Post que la pieza probablemente valga alrededor de $1.3 millones: "Cualquier diamante de más de 15 quilates, especialmente uno en forma de pera como el de Kim, es extremadamente raro", explicó. La fundadora de Skims usó previamente la misma pieza en la Gala Time 100 en abril, aunque la usó alrededor del cuello la primera vez. En las fotografías, la estrella de televisión se ve llevando el diamante en forma de pera de 17 quilates como accesorio alrededor de su cintura. Para la ocasión, dio clases de estilo con un conjunto de dos piezas estampado que consistía en una blusa que dejaba ver su abdomen, una falda larga a juego y unos tacones plateados. La prestigiosa casa de joyas afirma en la declaración de visión que se enfocan en hacer joyas con "comodidad ergonómica". Además, la exesposa del rapero Kanye West agrega que "las mujeres deben olvidar que llevan joyas caras; deben poder moverse naturalmente, caminar, bailar, correr, trabajar". SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN La fiesta contó con la presencia de famosos como Travis Scott, Leonardo DiCaprio, DJ Khaled, Justin y Hailey Beiber, Kevin Hart, Beyoncé y más. Además, Ne-Yo y Usher ofrecieron actuaciones musicales improvisadas. Cabe recordar que la mayor del clan Kardashian es una coleccionista de joyas y perdió parte de sus piezas cuando le robaron en París casi 10 millones, incluido un anillo de diamantes de 4 millones de dólares que le regaló su entonces esposo.

