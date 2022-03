Reportero de Despierta América revela que perdió las cejas porque padece de alopecia Luis Sandoval aseguró que lleva seis años luchando con esta enfermedad, la cual también lo ha llevado a perder el vello facial. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Fue a mediados del año pasado cuando Jada Pinkett Smith reveló que sufría de alopecia, enfermedad por la cual perdió su cabello. En ese momento, la actriz confesó que se sintió aterrorizada cuando se dio cuenta que se estaba quedando calva. Desde entonces, Pinkett Smith ha afrontado su condición con mucha valentía y ahora la vemos con cabeza rapada luciendo mejor que nunca. Su condición volvió a ser tópico de conversación después del incidente que protagonizó su esposo Will Smith en la gala de los Oscar. Ese incidente también volvió a sacar a flote los detalles de esta condición, una que sacó a relucir más detalles de dicha condición que afecta a más de seis millones de estadounidenses. Uno de ellos el reportero de Despierta América (Univision) Luis Sandoval, quien en el show de hoy confesó que hace ya seis años batalla contra esta enfermedad, una que lo ha llevado a tener que realizarse microblading en las cejas. "Es muy frustrante, es muy desgastante emocionalmente", contó Sandoval en un video que pusieron al aire en dicho show. "Uno se ve al espejo y no hay nada que se pueda hacer, simplemente ver cómo de repente desaparece el cabello, el vello facial". Durante este segmento, Raúl González también admitió que se le ha estado cayendo el cabello después de que el 2010 se sometió a una cirugía. De hecho, confesó que él también tuvo que recurrir al microblading para hacerse las cejas, ya que había perdido todo el vello de esa área. También, hace varios años se implantó cabello. "Ha sido muy difícil", dijo. Durante este segmento estuvo de invitada la dermatóloga Leyda E Bowes, quien habló de algunos de las señales que pueden indicar que estás sufriendo de alopecia. Según sus palabras, la que sufren Pinkett Smith y Sandoval, es la alopecia areata, que ataca el folículo del cabello. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "El sistema inmunológico empieza a combatir nuestro propio folículo del cabello entonces se va cayendo, a no ser que hagamos una intervención médica", explicó la doctora. "Algo muy único de esta alopecia, es que [la pérdida] ocurre en secciones del cuero cabelludo. Ocurre en partes, en forma de moneda, que a veces coalescen y forma áreas mayores". La doctora Bowes aconseja ir a tu dermatólogo de inmediato si ves que cuando te lavas el cabello se te está saliendo más de lo normal o si notas que se te están formando círculos que se van agrandando. Si bien esta enfermedad autoinmune no tiene cura, sí existen tratamientos que pueden ayudar a mejorarla. "La biotina es el único suplemento que está confirmado que sí puede fortalece el cabello. Te tomas de 5mil a 10mil microgramos diarios", explicó la experta. "En la pérdida de cabello por alopecia areata autoinmune, son muy importantes las cremas, aquellas que contengan cortisona, las vas a aplicar en las áreas afectadas dos veces al día".

