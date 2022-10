El sorprendente vínculo entre la supuesta prometida de Luis Miguel y Myrka Dellanos Mientras continúa el runrún de que la española Paloma Cuevas habría recibido un anillo por parte del cantante, en redes se destapa lo que une a la empresaria con la periodista cubana. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Myrka Dellanos y Paloma Cuevas Credit: Carlos Alvarez/Getty Images; Mezcalent El runrún sigue muy fuerte en México sobre el supuesto compromiso matrimonial que existiría entre el cantante Luis Miguel y la empresaria española Paloma Cuevas, quien habría recibido un anillo por parte del astro mexicano hace un par de días. "Estoy en posibilidades de confirmarles que esta semana, Hace un par de días Luis Miguel entregó un anillo de compromiso a Paloma Cuevas quien fue su comadre la ex esposa del torero Enrique Ponce", afirmó el periodista Gustavo Adolfo Infante en el programa mexicano De primera mano (Imagen TV). "Están preparando boda para el próximo año a todo lo alto; podria ser una doble boda en España y México". Lógicamente y por tratarse de uno de los personajes públicos más misteriosos de los últimos tiempos, hasta no ver no saber. Lo que sí se sabe es que entre la supuesta prometida de Luismi y la expareja del cantante, Myrka Dellanos, existe un vínculo que la futura abogada española ha reconocido en sus redes. Se trata de un hermoso vestido azul cielo elegido por la periodista cubana y coanfitriona de La mesa caliente (Telemundo) para desfilar por la alfombra roja de los Latin American Music Awards, celebrados el pasado mes de mayo en Las Vegas, NV., y que fue creado para la colección de Paloma Cuevas para la marca española Rosa Clará. Paloma Cuevas y Myrka Dellanos Credit: Manny Hernandez/Wireimage; Carlos Alvarez/Getty Images "[Fue] un honor para mi, mi queridísima Myrka Dellanos que eligieras un vestido de mi colección #palomacuevasxrosaclara2022 para presentar los LATIN AMERICAN MUSIC AWARDS @latinamas @telemundo El vestido luce precioso por tu gran belleza. Muchas gracias por tanto cariño 😘💙", apuntó en un post que aún se puede ver en sus redes la española. El mensaje no deja lugar a dudas de que la supuesta futura mujer de Luismi no tiene más que palabras de cariño y admiración para quien fuera en su día uno de los más grandes amores del cantante. Dellanos en la alfombra roja de los Latin AMAS, presumiendo la bella creación de Paloma Cuevas x Rosa Clará: Myrka Dellanos en los Latin American Music Awards 2022 Credit: Getty images El segmento del programa De primera mano donde se asegura que Paloma Cuevas y Luis Miguel estarían comprometidos en matrimonio: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En cuanto al supuesto romance entre el ex de Mariah Carey, Aracely Arámbula, Daisy Fuentes y un largo etcétera, existen escasas noticias. La última sería que durante el verano pasado se vio juntos a los supuestos noviecitos paseando por Marbella.

