Luis Miguel fotografiado saliendo de una clínica capilar ¿se está sometiendo a algún tratamiento?

Luis Miguel saliendo de clínica capilar
Luis Miguel sale de la clínica capilar de Enrique Ponce, el ex de Paloma Cuevas
Credit: Photo © 2023 305shock/The Grosby Group
El cantante mexicano Luis Miguel fue captado por el lente del paparazzi en Madrid saliendo de la clínica capilar de Enrique Ponce, el ex marido de su actual novia, Paloma Cuevas. ¿Será que se está sometiendo a algún tratamiento?

Zac Efron muestra sus músculos
Zac Efron revela su abdomen ultra tonificado en St-Tropez
Credit: Photo © 2023 Eliot Press/The Grosby Group
El actor Zac Efron mostró su cuerpo musculoso mientras paseaba en yate en St-Tropez.

Jennifer Lopez en forma
Jennifer Lopez sale del gimnasio Tracy Anderson Studio en LA con unas calzas verdes
Credit: Photo © 2023 Backgrid/The Grosby Group
La cantante y actriz Jennifer Lopez inició su semana con pie derecho con una visita al gimnasio Tracy Anderson Studio en Los Ángeles.

Adamari López, Chiquibaby y Johnny Lozada: el reencuentro
adamari lopez chiquibaby johny lozada
Credit: Cortesía
Adamari López, Chiquibaby y Johnny Lozada muy contentos y sonrientes en un evento de Amazon Prime en Miami, al que fueron invitados para ver todo lo que actualmente está en oferta.

Katy Perry y Orlando Bloom se besan apasionadamente
Katy Perry y Orlando Bloom se besan apasionadamente durante el show de Bruce Springsteen en Hyde Park
Credit: Photo © 2023 Mega/The Grosby Group
La relación de Katy Perry y Orlando Bloom va viento en popa. Para muestra, esta foto donde se ven a los tortolitos comiéndose a besos en el concierto de Bruce Springsteen en Hyde Park.

Shakira muy atenta con sus fans
Shakira disfruta un paseo en Londres junto al productor británico David Stewart
Credit: Photo © 2023 Splash News/The Grosby Group
Luego de disfrutar al máximo del Gran Premio de Londres, la cantante Shakira disfrutó de un paseo en la capital de Inglaterra y hasta firmó autógrafos para sus fans.

Emilio Uribe tras bastidores
emilio uribe miami swim week
Credit: M&M The Agency
Emilio Uribe brilló con sus productos para el cabello UBE by Emilio Uribe en la pasarela del Miami Swim Week. Aquí vemos al estilista de las estrellas posando junto a la modelo Amanda Saccomanno.

Sofía Castro grabando Tierra de esperanza
Sofía Castro en una escena de la telenovela "Tierra de Esperanza
Credit: Mezcalent
Sofía Castro grabando una escena de la telenovela Tierra de esperanza, producción de José Alberto "El Güero" Castro que se transmite por Las Estrellas en México y próximamente por Univision en Estados Unidos.

