Luis Fonsi se apunta a la tendencia Barbiecore en su último video musical Buenos Aires El puertorriqueño canta al desamor todo vestido de fucsia, un color que se extiende a bailarines y decorados, convirtiéndose en el protagonista absoluto de su nuevo video musical. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Luis Fonsi ve la vida de color de rosa, literalmente. Y es que al artista puertorriqueño le va bien en el amor, junto a su esposa Águeda López y sus hijos Mikaela y Rocco, y también en los negocios, pues acaba de publicar sencillo. Pero él ha ido más allá y se ha rodeado de este color en su última puesta en escena. El cantante ha estrenado el video musical de su nueva canción, un tema de desamor y despecho, de amar a alguien que no te corresponde titulado Buenos Aires, que el puertorriqueño decidió compartir en la fecha en que Argentina celebra su "Día de la patria". La canción, que comienza con un acústico de guitarra y tiene un ritmo muy Fonsi, hace inevitable no ponerse a bailar y cuenta con varias referencias a la capital argentina, como el barrio de Recoleta o los equipos de fútbol Boca y River, e incluso toques de tango. Luis Fonsi tendencia Barbiecore rosa Buenos Aires Credit: YouTube Pero además de la letra, nos ha llamado muchísimo la atención la estética del video musical. Con un numeroso cuerpo de baile y escenarios amplios y diáfanos, el audiovisual está protagonizado por el color rosa. Luis Fonsi tendencia Barbiecore rosa Buenos Aires Credit: YouTube En el primer plano de la producción aparece el cantante, un gran amante de la moda, vestido con un traje magenta, combinado con camiseta y tenis blancos, en un escenario de telón de terciopelo, grandes altavoces y micrófono, todo de color fucsia, ¡hasta la guitarra! Luis Fonsi tendencia Barbiecore rosa Buenos Aires Credit: YouTube Luis Fonsi tendencia Barbiecore rosa Buenos Aires Credit: YouTube También aparecen unas mujeres enmascaradas, con trajes satinados, tops cortos, zapatos y mitones del mismo color rosado. Las bailarinas llevan incluso la manicura y sombras de ojos al tono, y lazos en sus peinados de trenzas, todo rosa. Luis Fonsi tendencia Barbiecore rosa Buenos Aires Credit: YouTube Los bailarines que aparecen en el video también visten de rosa, con trajes de pantalón y chaqueta, con camisas en otro tono de la misma gama cromática. Luis Fonsi tendencia Barbiecore rosa Buenos Aires Credit: YouTube Después podemos ver a Fonsi con otros fabulosos atuendos, como un traje estampado con rosas rojas y tenis fucsia, un enterizo de mezclilla blanco y una camisa de brillos abierta, combinada con camiseta blanca de tirantes y pantalón rosa. Luis Fonsi tendencia Barbiecore rosa Buenos Aires Credit: YouTube La tendencia Barbiecore pegó bien fuerte el año pasado y con el próximo estreno de Barbie: Te Movie, y la cantidad de celebridades que están apostando por este color en sus estilos diarios, esta moda ha llegado para quedarse, y la verdad que nos encanta porque es un color muy favorecedor para hombres y mujeres, tal y como como ha demostrado Fonsi. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El boricua ya sabe lo que es convertirse en el rey del verano con su éxito Despacito, ¿lo logrará también con Buenos Aires?

