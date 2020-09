¡Ludwika Paleta se corta el pelo al estilo chico y las redes explotan! La actriz mexicana ha dado un cambio radical a su look cortándose la melena por completo y luciendo un corte de lo más varonil. ¡Menuda transformación! Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Acostumbrados a su larga melena, a veces rubia, a veces morena, Ludwika Paleta ha vuelto a ser valiente y ha decidido darle un toque nuevo a su imagen cortándose el cabello. Pero no se trata de un corte de un par de dedos y punto. En esta ocasión, el tijeretazo ha sido radical y su larga melena ha desaparecido por completo para dar paso a un corte de chico, moderno y de lo más juvenil. La protagonista de Amigas y rivales ha dicho adiós a su pelo largo para dar la bienvenida a un estilismo mucho más cómodo y ligero que ha provocado todo tipo de reacciones en sus redes sociales. Sobre todo, buenas. La actriz, que cuenta con más de 2.5 millones de seguidores ha puesto las redes patas arriba con este atrevido estilo al que ha acompañado con una frase de lo más inspiradora. "La cura para todo es siempre agua salada: el sudor, las lágrimas, o el mar", ha escrito en su perfil de Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Me encanta", "Te ves guapísima", "Sencillamente preciosa", "Te ves increíble, no envejeces", escribieron tan solo una mínima parte, incluso hubo quienes le asemejaron físicamente con su compatriota Yuri. Image zoom Mezcalent (2) En estos tiempos inciertos lo de reinventarse es una buena opción y, sin duda, esta feliz mamá de tres, lo ha sabido hacer a la perfección. ¿Quién se atreve?

