El look del día - octubre 19, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Ludwika Paleta en Los Metro 2022 Credit: Mezcalent Ya sea para el trabajo, la premier de un nuevo proyecto o una velada especial entre amigos, las famosas siempre eligen looks que las convierten en el centro de atención y en candidatas perfectas para esta galería. Charlize Theron, Ludwika Paleta y Karla Martínez son algunas de las celebridades que hoy forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería Charlize Theron Charlize Theron Credit: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic La talentosa actriz acaparó todas las miradas con este look de falda negra maxi con pronunciada abertura frontal de Dior, combinada con una blusa transparente de la misma marca y botas de encaje. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Chiquibaby Chiquibaby Credit: Instagram/Bendito Closet La presentadora mostró sus increíbles curvas con este ceñido vestido rojo. ¡Wow! 2 de 9 Ver Todo Ludwika Paleta Ludwika Paleta Credit: Mezcalent Este sencillo minivestido azul de gamuza fue el elegido por la actriz para asistir a una premiación en la Ciudad de México. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Janelle Monae Janelle Monae Credit: Carlos Alvarez/Getty Images) Fabulosa lució la actriz y cantante con este original vestido blanco y negro. 4 de 9 Ver Todo Jessica Chastain <p>Nos encantó este vestido tan chic y coqueto, de Carolina Herrera, que portó la actriz. </p> Nos encantó este vestido tan chic y coqueto, de Carolina Herrera, que portó la actriz. 5 de 9 Ver Todo Karla Martínez Karla Martinez Credit: Instagram/Karla Martínez La presentadora está lista para la época de otoño en Miami con este vestido a rayas multicolor, combinado con un cinturón rojo de Valentino y botas marrones a la rodilla. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Kate Hudson Kate Hudson Credit: Carlos Alvarez/Getty Images La actriz llegó a un encuentro con la prensa madrileña ataviada con este set verde de pantalón y chaqueta. 7 de 9 Ver Todo Kerry Washington Kerry Washington Credit: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic Al mismo evento llegó la querida actriz con este atuendo de falda verde con cola y crop top. 8 de 9 Ver Todo Miranda Kerr Miranda Kerr Credit: Tommaso Boddi/Getty Images for FIJI Water La modelo y empresaria lució hermosa con este vestido metálico con pronunciado escote. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

