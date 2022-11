Ludwika Paleta está cumpliendo 44 años y durante la celebración parecía de 25 Nos urge saber qué es lo que usa Paleta en su rostro para lucir 15 años menos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir No hay dudas de que la televisión mexicana cuenta con muchas mujeres talentosas que derrochan talento en los diferentes shows de televisión, en el teatro o en los tantos melodramas que produce el país azteca. Entre esas caras conocidas y muy queridas está Ludwika Paleta y por obvias razones. La guapa actriz empezó su carrera estando muy pequeña. De hecho, cuando tenía apenas 10 años realizó uno de sus personajes más recordados en la telenovela Carrusel. Desde entonces se convirtió en una de las protagonistas favoritas de los productores y también en una de las más queridas por el público. Además de muy talentosa y carismática, Paleta también goza de una belleza inigualable, una que ha conservado a través de los años. Incluso, nos atrevemos a decir que ahora está más bella que nunca. La actriz está celebrando sus 44 años de edad y la verdad ha dejado a todos boquiabiertos con las fotos de su celebración en las que parece toda una jovencita. La protagonista de la serie Mamá sólo hay dos (Netflix), celebró con una cena a la que asistieron algunos familiares, incluyendo a su hermana Dominika Paleta y su esposo Emiliano Salinas, al igual que algunos de sus amigos más cercanos, entre ellos Alex de la Madrid y Osvaldo Benavides. Para la ocasión, la artista eligió un vestido rosado con estampado animal, que combinó con sandalias blancas, un maquillaje supernatural y ondas sueltas en su melena rubia. Eso sí, aunque nos encantó su look y en la cena habían algunas caras conocidas, de lo que no podemos dejar de hablar es de lo joven y fresca que se ve la actriz, quien la verdad luce de 30 o incluso de menos de edad. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Ludwika Paleta Credit: Instagram/Ludwika Paleta Ludwika Paleta Credit: Instagram/Ludwika Paleta Ludwika Paleta Credit: Instagram/Ludwika Paleta Ludwika Paleta Credit: Instagram/Ludwika Paleta Ludwika Paleta Credit: Instagram/Ludwika Paleta Ludwika Paleta Credit: Instagram/Ludwika Paleta Ludwika Paleta Credit: Instagram/Ludwika Paleta Las arrugas son casi inexistentes en su rostro y su piel se ve tan increíble que nos da muchísima curiosidad saber cómo se cuida o si es que habrá recurrido a alguna ayudita con Botox y rellenos. De la manera que sea, Paleta luce increíble a sus 44 años y le tenemos envidia de la buena. Ludwika, comparte el secreto, por favor.

