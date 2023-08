El look del día - agosto 17, 2023 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería El look del día Credit: Instagram Satcha Pretto, Francisca, Karyme Lozano y Ludwika Paleta son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a sus atuendos y elige tu favorita! Empezar galería Karyme Lozano El look del día Credit: Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images La actriz posó con esta blusa cruzada fucsia y una falda plisada multicolor en tonos acuarela con sandalias doradas en la presentación de Minas de pasión, la nueva telenovela de Televisa Univisión en México. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Cynthia Klitbo El look del día Credit: Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images En la misma presentación de Minas de pasión vimos a la actriz, con este exótico caftán rojo con mangas amplias, y bordados que lució con botas. 2 de 8 Ver Todo Satcha Pretto El look del día Credit: Instagram Literalmente detrás de cámaras compartió esta imagen la conductora, ataviada con un vestido corto de encaje azul real y zapatos nude. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Ludwika Paleta El look del día Credit: Instagram Para la alfombra de presentación de su nueva película ¿Quieres ser mi hijo? la actriz eligió este look de Dolce & Gabbana de vestido de escote cuadrado y largura midi con estampado de leopardo, medias a juego y sandalias con tiras doradas. 4 de 8 Ver Todo Francisca El look del día Credit: Instagram Siempre sonriente, la conductora se vio muy favorecida con este conjunto color lavanda con mangas farol, falda con vuelos y guipur, que acompañó con sandalias plateadas. 5 de 8 Ver Todo Jessica Alba El look del día Credit: Gotham/GC Images Captamos a la empresaria en Nueva York con este vestido naranja de hombros caídos, peplum en la cintura y falda voluminosa de Altuzarra, zapatos de punta en el mismo color y un bolsito de Fendi. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Geraldine Bazán El look del día Credit: Instagram La actriz está de viaje y compartió estas idílicas escenas en las que luce un fabuloso top en forma de flor de Casa M, pantalón beige con cinturón, botas de combate y sombrero de paja. 7 de 8 Ver Todo Chiquibaby El look del día Credit: Instagram La conductora está explorando el mundo de la moda, y sorprendió con este original enterizo cargo con escote palabra de honor y cremallera frontal verde caqui de Zara, con sandalias de cuña de esparto de Louboutin. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

