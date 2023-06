El look del día - mayo 31, 2023 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Look del día Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images Adamari López, la reina Leticia y Lucía Méndez son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a sus atuendos y elige tu favorita! Empezar galería Reina Letizia Look del día Credit: Paolo Blocco/Getty Images Para un evento benéfico, la reina eligió este colorido vestido camisero de corte midi, con estampado estilo ikat, manga larga y volantes en la falda de la firma española Philippa 1970, que combinó con zapatos destalonados negros y una cartera fucsia de Carolina Herrera. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Adamari López Look del día Credit: Instagram La puertorriqueña ha posado feliz en Instagram a punto de disfrutar de unas vacaciones, con este enterizo corto negro con una cremallera frontal. Nos encantaron sus sandalias de cuña con tiras transparentes. 2 de 8 Ver Todo Lucía Méndez Look del día Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images Así de imponente se presentó la artista en la rueda de prensa de su trabajo Por amor a México en la capital mexicana, con un vestido blanco con transparencias, bordados, lentejuelas y pedrería de escote profundo y chaqueta a juego que le hizo ver regia. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Chiquibaby Look del día Credit: Instagram En su segundo día como invitada en Siéntese quien pueda, la mexicana apostó por un traje azul real decorado con cristales y un cinturón con hebilla joya. 4 de 8 Ver Todo Blac Chyna Look del día Credit: Steve Granitz/FilmMagic La actriz de ascendencia dominicana asistió al estreno de Spider-Man Across the Spider-Verse con una chaqueta universitaria de color rojo, pantalones de mezclilla rasgados y tenis. 5 de 8 Ver Todo Christina Milian Look del día Credit: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic La actriz de padres cubanos también dijo presente en el estreno de la película Spider-Man Across the Spider-Verse ataviada con este sexy conjunto bicolor de inspiración motera, con pantalones y un original corsé. Además de sandalias transparentes y un estrecho clutch, presumió el cabello en una larguísima trenza. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Jessica Carrillo Look del día Credit: Instagram La conductora lució su sonrisa a juego con este vestido naranja por la rodilla que combinó con una americana crema y sandalias de tiras de Flor de María Collection. 7 de 8 Ver Todo Pamela Silva Look del día Credit: Instagram La presentadora salió a cenar en Miami con un pantalón de mezclilla recto y un corsé de patchwork que acompañó con plataformas y un clutch color camello. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image El look del día - mayo 31, 2023

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.