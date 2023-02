Lucero, sin filtros ni maquillaje ni tinte, teme a las críticas por su aspecto La cantante mexicana compartió una imagen con el rostro al natural, pero de manera efímera, con un mensaje admitiendo que le dan miedo los "criticones". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Aunque es una tendencia que se ha ido imponiendo en las redes sociales, es cierto que no muchas artistas latinas han mostrado su cara completamente al natural, sin gota de maquillaje ni alguno de los múltiples filtros que ofrecen las diferentes plataformas y programas de edición. En especial si hablamos de las más veteranas. Pero precisamente de esa manera sorprendió Lucero a todos sus seguidores. Con una selfie desde la cama, la heroína de exitosos melodramas como Alborada y Soy tu dueña posó con la melena suelta y la piel desnuda. "Buenas noches con pelo castaño y sin pintar y sin filtro y así… confieso que no me atreví a postearla en fijo, por aquello de los criticones", escribió la mexicana en esta foto que publicó en sus historias de Instagram. Lucero sin maquillaje ni filtros Credit: Instagram A sus 53 años, la actriz aceptó con sus palabras que sí teme a lo que puedan decirle por su aspecto, por lo que no compartió la imagen de manera permanente, sino efímera. La madre de dos peina algunas canas, pero cuenta con un rostro lozano y terso. Por supuesto se aprecian algunas arruguitas alrededor de los ojos, pero Lucero, quien afirma que nunca se ha realizado cirugía ni procedimientos en la cara sino que se ha cuidado de manera natural, puede presumir con orgullo su tez sin temor a lo que los trolls de internet puedan decir. También hemos apreciado que tiene cara de cansancio, aunque nada le borra la sonrisa. Pero hay que tener en cuenta que la artista está grabando su nuevo proyecto para televisión, El gallo de oro, después de varios años alejada de la actuación y finalizó recientemente una gira de conciertos junto a su exmarido José Manuel Mijares. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Así que aplaudimos su valentía por publicar esa imagen de mujer real, trabajadora, multifacética, talentosa e incansable, y la animamos a que sí la comparta de manera permanente, para que muchas mujeres se identifiquen con ella y se acepten tal y como son. ¡Bravo Lucero!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Lucero, sin filtros ni maquillaje ni tinte, teme a las críticas por su aspecto

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.