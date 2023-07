El increíble vestido de Lucero Mijares como protagonista del musical El mago La hija de Lucero y Manuel Mijares ha maravillado en su debut como protagonista del musical El Mago The Wiz, donde luce un fabuloso vestido hecho a mano por los mexicanos Víctor y Jesse. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Lucerito Increíble vestido confeccionado a mano en El mago Credit: Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images Lucerito Mijares ha demostrado estar a la altura de sus padres, Lucero y Manuel Mijares, dos grandes de la música mexicana. La joven se está forjando su nombre en el mundo artístico y acaba de debutar profesionalmente como protagonista de la obra El mago The Wiz en México, después de trabajar duro convenciendo a sus padres de que le dejasen actuar. Tras el estreno el pasado fin de semana, Lucero mostró lo orgullosa que se sintió de su hija en sus redes sociales, y deseó que su hija, quien interpreta a Dorothy, se labre una larga y exitosísima carrera. La artista y su exesposo asistieron al estreno a mostrar todo su apoyo a su retoña. Lucerito Increíble vestido confeccionado a mano en El mago Credit: Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images Pero además del talento musical de la actriz y cantante, ha sorprendido a todos con uno de los looks que luce sobre el escenario. Lucerito Increíble vestido confeccionado a mano en El mago Credit: Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images Se trata de un vestido hecho a mano por los diseñadores mexicanos Víctor y Jesse, de hombros caídos, confeccionado con piezas de espejo acrílico multicolor, que narra la historia de la obra musical. Representados están los campos de flores donde se halla el espantapájaros, el famoso camino de baldosas amarillas o los molinos de Kansas y el tornado entre otros detalles. "Para este espectacular musical, se ha creado una pieza única, un vestido que cuenta la historia del valor, las ideas, y el amor a nuestro hogar, el teatro", pudimos leer en la cuenta de los modistos con un video que muestra el laborioso proceso de elaboración de la pieza. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lucerito, quien en sus últimas apariciones públicas ha mostrado cómo ha ido encontrando su estilo propio, aparece con un maquillaje natural y sus característicos rizos, cediendo todo el protagonismo a esta obra de arte.

