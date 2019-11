Lucero lanza su primera colección de ropa La artista también planea lanzar un perfume. By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Las colecciones de ropa y zapatos hechas por famosas artistas están a la orden del día. Ya son muchas las actrices y cantantes que cuentan con su propia línea y no solo de ropa, como Thalía, Katy Perry, Eva Mendes y muchas otras, sino también de maquillaje como en el caso de Gaby Espino. Ahora le tocó el turno a una de las favoritas de muchos, la cantante mexicana Lucero, quien acaba de presentar su nueva colección de ropa en la capital mexicana. La querida artista, quien a finales del año pasado lanzó su propia colección de zapatos, presentó su primera colección, que según ella va dirigida a las mujeres modernas, dinámicas y urbanas. Las piezas, entre las que se encuentran coquetos vestidos de encaje, tal y como el que ella lució en la presentación, al igual que minifaldas de brillo, suéteres, blusas y abrigos. La colección, que por el momento solo estará disponible en México, también incluye carteras y nuevos modelos de su línea de zapatos. Durante el evento, la mexicana se mostró muy sonriente y atenta con la prensa y los fanáticos que ahí se encontraban. Incluso, invitó a todos a comprar sus piezas. Image zoom Image zoom Mezcalent Image zoom Mezcalent Image zoom La cantante aseguró que vienen muchas más sorpresas dentro de su marca y que hasta planea lanzar un perfume. ¡Wow! Esperamos que en un futuro sus prendas estén disponibles para le público de Estados Unidos y que también podamos obtener su fragancia. ¿A qué olerá? Advertisement EDIT POST

Close Share options

Close View image Lucero lanza su primera colección de ropa

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.