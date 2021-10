El look del día - octubre 7, 2021 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Lucero, look del dia Credit: Instagram/Lucero No te pierdas las famosas que nos encantaron con los looks que usaron recientemente. Itatí Cantoral, Galilea Montijo y Lucero son algunas de las celebridades que forman parte de esta lista. ¿Quién es tu favorita? Empezar galería Andrea Legarreta Andrea Legarreta, look del dia Credit: Instagram/Andrea Legarreta Este atuendo de vestido color camello de cuero y botas por encima de la rodilla, es perfecto para esta temporada de otoño. 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Francisca Lachapel Francisca Lachapel, look del dia Credit: Instagram/Francisca Lachapel La presentadora se siente muy cómoda con su figura y lo demuestra con cada atuendo que usa para Despierta América (Univision). 2 de 10 Ver Todo Lucero Lucero, look del dia Credit: Instagram/Lucero La cantante deslumbró con este traje de lentejuelas que le sentaba de maravilla a su figura. 3 de 10 Ver Todo Anuncio Galilea Montijo Galilea Montijo, look del dia Este es el minivestido negro que todas necesitamos. ¡Qué bella! 4 de 10 Ver Todo Itatí Cantoral Itati Cantoral, look del dia Credit: Instagram/Itatí Cantoral Con este jumpsuit plateado con cuello halter, la actriz mexicana realizó el último show de El retador (Televisa). 5 de 10 Ver Todo Marlene Favela Marlene Favela, look del dia Credit: Instagram/Marlene Favela La actriz posó para sus seguidores con este femenino vestido de encaje. 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Rihanna Rihanna, look del dia Credit: 2021 Backgrid/The Grosby Group Supercool y moderna lució la cantante con este look de jeans rasgados, crop top crema y suéter crema oversized. 7 de 10 Ver Todo Ximena Córdoba Ximena Cordoba, look del dia Credit: Instagram/Ximena Córdoba Como toda una adolescente lució la presentadora colombiana con este atuendo de pantalón corto, top blanco y sandalias plateadas. 8 de 10 Ver Todo Zendaya Zendaya, look del dia Credit: CHRIS DELMAS/AFP via Getty Images Como de costumbre, la artista acaparó miradas gracias a su increíble atuendo. Este modelo es de la colección de primavera 2022 de Loewe. 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Ana Bárbara Ana Barbara, look del dia Credit: Instagram/Ana Bárbara La cantante mostró sus atributos con este pantalón negro de talle alto, que combinó con un sexy crop top y chaqueta rosada. 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

