¡Dos gotas de agua! Lucerito Mijares deslumbra con el parecido a su mamá de joven La hija menor de Lucero y Manuel Mijares sorprendió en las redes completamente transformada. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A través de los años, la carismática actriz y cantante Lucero nos ha dado cátedras de belleza natural y estilo glamoroso sobre el escenario y al parecer, su hija va a seguir sus pasos. Lucerito Mijares, la hija menor de la mexicana y Manuel Mijares, maravilló en las redes sociales con una transformación total de look con un increíble parecido a su mamá. Con la ayuda del estilista George Figueroa, la chica de 18 años transformó su cabello rizado en bucles perfectos que nos recordaron al cabello natural de su mamá. Lucerito Mijares Lucerito Mijares deslumbra con el parecido a su mamá | Credit: IG/Orlando_Makeup Además, su maquillaje, creado por Orlando Hernandez, la hizo lucir como toda una mujer y destacó el parecido aún más. Para su look, el maquillista eligió una base mate, pestañas voluminosas y un labial de brillo que acentuó la sonrisa de la joven actriz. Lucero Lucero en el 2008. | Credit: Jeff Daly/Getty Images Para completar el fabuloso look, Luceritó optó por un diseño de Victor & Jesse, una de las marcas de diseño más codiciadas de todo México. Aparte de haber heredado la belleza de su mamá, la joven también recibió el talento musical de su familia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Desde hace un tiempo, la hija menor de los cantantes ha realizado una serie de presentaciones de la mano de sus famosos padres; incluso, ha grabado un par de duetos con ellos. Por ello, revela cómo van sus planes para iniciar una carrera en el mundo de la música. "Ahorita no pienso hacer un lanzamiento", aclaró en una entrevista. En cambio, la chica quiere ser actriz del teatro musical y acaba de anunciar que su próximo rol será en la en la obra "el mago" que se realizará en el Teatro Hidalgo.

