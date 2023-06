Este verano luce la tendencia del patchwork de mezclilla como las celebridades Inspírate con los looks de estas famosas y su copia su estilo para lucir a la última esta temporada. Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Aunque el patchwork lleva varios años regresando a la lista de tendencias de moda, esta temporada se corona como una de las principales, en el tejido más universal: la mezclilla. Podemos encontrarlo en todo tipo de prendas, como pantalones, tops e incluso vestidos con piezas de dénim de diferentes colores formando patrones aleatorios o con partes más ordenadas que forman mosaicos, formas o figuras. Las celebridades aman esta tendencia reina de los años 90 porque es simplemente irresistibles y muy fácil de combinar. Si como Pamela Silva, Camila Coelho o Julia Fox quieres ir a la última moda, toma buen anota y echa un buen vistazo a nuestras sugerencias porque te van a enamorar. En top Look del día tendencia patchwork mezclilla celebridades verano Left: Credit: Instagram Right: Credit: Cortesía Pamela Silva lució un top estilo bustier de patchwork dénim para salir a cenar por Miami y completó su atuendo con pantalón, también de mezclilla oscura y un clutch dorado. Puedes lograr el estilo casual y trendy de la presentadora peruana con este top corto de Zara con parches de diferentes tonos. Top TRF, de Zara. $45.90. zara.com En pantalón tendencia patchwork mezclilla celebridades verano tendencia patchwork mezclilla celebridades verano Left: Credit: Instagram Right: Credit: Cortesía En un festival de música vimos a Camila Coelho con este pantalón de parches en distintos tonos, de tiro alto y corte ligeramente acampanado que combinó con un top estilo bralette del mismo tejido. Aunque nos encanta el de la empresaria de belleza, hemos encontrado esta opción de American Eagle de silueta recta y con pequeños parches estampados, una pieza menos arriesgada si quieres iniciarte en la tendencia. Pantalón, de American Eagle. Ahora rebajado a $19.99. ae.com En vestido tendencia patchwork mezclilla celebridades verano tendencia patchwork mezclilla celebridades verano Left: Credit: Rachpoot/Bauer-Griffin/GC Images Right: Credit: Cortesía Por último Julia Fox, amante de la mezclilla, la moda sexy y del "hazlo tu mismo" nos sorprendió en una de sus salidas por Nueva York con este look total en dénim, de top largo/minivestido y minifalda confeccionado con lo que parecían cinturas de pantalón, y chaqueta y botas de un tono jean más claro. Nosotras te proponemos este original vestido de Desigual, que no está hecho de retazos sino estampado. Vestido midi, de Desigual. $159. desigual.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Con cuál te quedas?

