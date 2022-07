Luce como tus celebridades favoritas con estos fabulosos vestidos de verano Los vestidos son un must en el clóset de toda fashionista. Es por eso que las famosas los aman. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si bien cada temporada son varias las tendencias que llegan, no es necesario comprarlas todas. queremos tener. Vemos trends originales y muy vanguardistas, al igual que otros más sencillos y fáciles de llevar. Lo cierto es que no hay nada como agregarle a tu clóset piezas novedosas y versátiles, que le dan a tu look un giro inesperado. Eso sí, nada más inteligente que tener las piezas clásicas y atemporales que nunca pasan de moda. Entre esas piezas que toda mujer debe tener en su clóset, están las camisas blancas, las chaquetas, en especial negras, grises o cremas, los pantalones rectos de talle alto, faldas a la rodilla y no se pueden olvidar los jeans. Otras prendas que nunca pasan de moda y que siempre debemos tener en el clóset, son los vestidos tanto largos como cortos, ceñidos o con vuelos. El estilo, color o largo que prefieras, pero debes tenerlos, en especial en esta época de verano. Es en el verano cuando los vestidos se convierten en nuestros mejores aliados a la hora de lucir frescas, coquetas y femeninas. Por eso, nunca está de más hacerle un refresh a tu armario agregando algunos nuevos estilos. Lo mejor de todo es que cuando de vestidos se trata todos los colores, estampados y estilos están de moda, así es que no será difícil encontrar los que más vayan con tu estilo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Vestidos de verano Credit: Cortesía Suns Lake Dress, de Kate Spade. $298. katespade.com vestido de verano Credit: Cortesía Floral Puff Sleeve Midi Dress, de Topshop. $93. nordstrom.com Vestidos de verano Credit: Cortesía Luca Lace Corset Lace, de Marciano by Guess. $280. guesss.com Vestidos de verano Credit: Cortesía Awning Stripe Tie-Back Maxi Dress, de Kate Spade. $398. katespade.com Vestidos de Verano Credit: Cortesía Summer Romance Maxi Dress, de Marciano by Guess. $240. guess.com Vestidos de verano Credit: Cortesia Pink and Red Zsa Zsa Dress, de Never Fully Dressed. $125. neverfullydresses.co.uk Además de que se pueden usar durante los meses cálidos, los vestidos también se llevan durante la primavera e incluso en el otoño agregando un jacket y botas. Son realmente un must en tu clóset. Échale un vistazo a las opciones que encontramos y corre a comprar tus favoritos.

