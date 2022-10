El look del día - octubre 11, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Lourdes Stephen Credit: Instagram/Lourdes Stephen Ya sea para el trabajo, la premier de un nuevo proyecto o una velada especial entre amigos, las famosas siempre eligen looks que las convierten en el centro de atención y en candidatas perfectas para esta galería. Reina Máxima, Lourdes Stephen y Jessica Chastain son algunas de las celebridades que hoy forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería Alix Aspe Alix Aspe Credit: Instagram/Alix Aspe La presentadora llegó a Nueva York preparada para las bajas temperaturas con este look de leggings, suéter negro, jacket bomber marrón y botas a la rodilla. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Elizabeth Hurley Elizabeth Hurley Credit: David M. Benett/Dave Benett/Getty Images La actriz llegó a una velada en Londres ataviada con esta falda naranja de talle alto, que combinó con una blusa rosada y sandalias negras atadas al tobillo. 2 de 9 Ver Todo Galilea Montijo Galilea Montijo Credit: Instagram/Galilea Montijo Para un programa Hoy especial, la presentadora eligió este minivestido morado de lentejuelas con una sola manga. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Lourdes Stephen Lourdes Stephen Credit: Instagram/Lourdes Stephen La presentadora de noticias mostró sus curvas con este vestido azul a la rodilla, que combinó con zapatos cremas de punta. 4 de 9 Ver Todo Jessica Chastain Jessica Chastain Credit: Karwai Tang/WireImage Regia lució la talentosa actriz con este traje naranja con escote profundo y abertura frontal, de Roland Mouret. 5 de 9 Ver Todo Claire Foy Claire Foy Credit: Cindy Ord/Getty Images for FLC La actriz optó por este clásico vestido rojo y sandalias del mismo color, para asistir a un evento en Nueva York. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Rooney Mara Rooney Mara Credit: Cindy Ord/Getty Images for FLC La actriz acaparó miradas con su porte y este vestido negro con llamativos vuelos, de Givenchy. 7 de 9 Ver Todo Gigi Hadid Gigi Hadid Credit: The Image Direct/The Grosby Group Vimos a la modelo en las calles de Nueva York con este look de pantalón marrón oversized, suéter verde limón y zapatos planos. 8 de 9 Ver Todo Reina Máxima Reina Maxima Credit: Dutch Press/The Grosby Group Para cumplir con un compromiso, su majestad optó por este atuendo de falda a la rodilla, top azul marino y abrigo del mismo color. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

