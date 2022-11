El look del día - noviembre 22, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Lourdes Stephen Credit: Instagram/Lourdes Stephen Ya sea para el trabajo, la premier de un nuevo proyecto o una velada especial entre amigos, las famosas siempre eligen looks que las convierten en el centro de atención. Kate Middleton, Lourdes Stephen y Gigi Hadid son algunas de las celebridades que hoy forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería Ana Patricia Ana Patricia Credit: Instagram/Ana Patricia Muy elegante lució la presentadora con esta blusa de encaje con vuelos, que complementó con una falda negra y zapatos de punta. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Andrea Meza Andrea Meza Credit: Instagram/Andrea Meza La exreina universal mostró sus largas piernas con este set de minifalda y blusa con mangas tipo globo. 2 de 9 Ver Todo Lourdes Stephen Lourdes Stephen Credit: Instagram/Lourdes Stephen Este ceñido vestido azul real resaltó las curvas de la presentadora de noticias. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Eva Longoria Eva Longoria Credit: Spread Pictures/The Grosby Group Captamos a la actriz y empresaria saliendo de un restaurante junto a su esposo y con este cómodo look de leggings, top de cuello alto, chaqueta y botas. 4 de 9 Ver Todo Gigi Hadid Gigi Hadid Credit: Backgrid/The Grosby Group Vimos a la modelo con este inusual look de jeans oversized, suéter cropped y zapatos planos. 5 de 9 Ver Todo Jessica Carrillo Jessica Carrillo Credit: Instagram/Jessica Carrillo Fresca y divertida lució la presentadora con este look monocromático. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Jessica Chastain Jessica Chastain Credit: Jon Kopaloff/Getty Images La actriz eligió este hermoso vestido verde neón con la espalda al descubierto para asistir a una velada en Los Ángeles. 7 de 9 Ver Todo Kate Middleton Kate Middleton Credit: Neil Mockford/GC Images La princesa de Gales acompañó a su esposo a un evento ataviada con este vestido magenta con plises en la parte inferior y sombrero a juego. 8 de 9 Ver Todo Marta Sánchez Marta Sanchez Credit: David Benito/Getty Images La cantante española presentó su nueva producción con este fabuloso traje negro con falda vaporosa, lazos y brillo. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

