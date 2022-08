¡Lourdes Stephen cuenta las libras que ha perdido! Así luce la conductora Después de unos días bajo una dieta de desintoxicación para el cuerpo, la presentadora dominicana vio los resultados y los compartió feliz con sus seguidores. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Esta semana ha sido una sumamente especial para Lourdes Stephen. El lunes debutaba como co-presentadora, junto a Jessica Carrillo, del programa Al rojo vivo. La acogida fue fabulosa y contó de inmediato con el aprobado, con muy buena nota, por parte de los seguidores del famoso show de Telemundo. Pero hubo algo más que sucedió en estos días que ha llenado de felicidad a la comunicadora, y ha sido su bajada de peso. Después de someterse a una dieta de desintoxicación del cuerpo, compartió con todos cuánto ha bajado y cómo lo ha hecho. Lourdes Stephen Lourdes Stephen | Credit: (Photo by Alexander Tamargo/Getty Images) "Ayer terminé mi detox de Yes you can y hoy me pesé", dijo emocionada sobre la propuesta nutricional de Alejandro Chabán. Lo que comprobó al subirse a la balanza le encantó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "¿Funcionó o no funcionó? Les cuento que su amiga aquí rebajó 5 libras, así que cien por ciento recomendado", dijo contenta con los resultados. Si bien reconoció que no lo hizo al 100% sino al 90% por aquello de que fue una semana muy ocupada con el debut en ARV y no pudo hacer suficiente ejercicio, requisito clave en este programa, igualmente la fórmula resultó ser un éxito y muy recomendable. ¡Si imagen en el show así lo demuestra! Éxito, salud y felicidad unidos.

