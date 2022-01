¡Qué sexy! Lourdes Léon y Rihanna suben la temperatura en nueva campaña de lencería La hija de Madonna y la cantante de Barbados posan juntas en ropa interior para la campaña de San Valentín de Savage x Fenty. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Rihanna y Lourdes leon savage x fenty Credit: Cortesía El último desfile de la marca de lencería de Rihanna, Savage x Fenty, estuvo plagado de modelos de toda las tallas y razas, actores y celebridades. Toda la it people del momento como Irina Shayk, Adriana Lima, Emily Ratajkowski, Cindy Crawford, Vanessa Hudgens o Gigi Hadid. Una de las maniquíes que presumieron las atrevidas prendas fue Lourdes León, hija de Madonna y el cubano Carlos Léon. La joven de 25 años triunfa como modelo y ha protagonizado campañas publicitarias y desfilado para algunas de las marcas más famosas de la moda como Versace o Bottega Veneta. Ahora, en esta campaña de San Valentín, por primera vez la cantante de Barbados y la hija de la reina del pop posan juntas ataviadas con sensuales conjuntos lenceros, perfectos para celebrar el día de los enamorados. Considerada transgresora, la marca creada por Rihanna es conocida por mostrar cómo lucen sus prendas en modelos de todas las tallas. De hechos sus productos abarcan un tallaje que va desde la XS hasta la XXXL, una característica que se cumple también en sus desfiles y en esta última campaña en la que también posan Tess McMillan, Quannah Chasinghorse, Nyja y otros nombres alternativos de la industria. En el material que ha compartido la intérprete de Umbrella en sus redes sociales también aparecen nuevos productos de su marca de belleza Fenty Beauty, como un brillo de labios Gloss Bomb Heat en Lavender Savage. Rihanna y Lourdes leon savage x fenty Credit: Cortesía Para el 14 de febrero, las propuestas de Savage x Fenty son sensuales conjuntos de encaje protagonizados por el color rojo, con muchas transparencias, decoradas con corazones y estratégicas aberturas, como aquel famoso pijama que dejó a Rihanna con el culo al aire, literalmente. También muchos bustiers, camisetas acordonadas como corsés, escotes balconette, piezas con satén, bodys con combinación de texturas como el terciopelo y el vinilo y accesorios de rejillas, desde minivestidos a batines, medias y hasta guantes. En cuanto a la moda masculina, boxers con estampado de corazones, calzoncillos con rejilla y arneses entre sus propuestas más atrevidas para los hombres. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En las imágenes de la campaña que ha unido a estas dos fuerzas de la moda, Rihanna luce un set de bustier y panti de tiro alto con encaje y transparencias en color rosa y anaranjado. Con su característico corte de pelo estilo mullet con extensiones rosas a juego con su lencería. León modela un conjunto rojo con lazos y detalles de pedrería en el escote y medias de rejilla y cubierta con un bata corta también carmesí. Peinada con dos coletas y un dramático delineado de ojos, mantiene una sexy pose junto a la cantante. Esta es la primera campaña de Savage x Fenty tras el anuncio de que la firma abrirá una tienda física en las Vegas este mes, con más aperturas planeadas en Los Ángeles, Houston, Filadelfia y Washington DC en este año. ¿Qué te parece la colección de San Valentin?

