La hija de Madonna calienta las redes junto a Kali Uchis Tienes que ver las sensuales fotos de Lourdes León y la cantante colombiana Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A sus 25 años, la hija de Madonna y el cubano Carlos León es toda una modelo. Después de una semana de la moda exitosa en Paris, Lourdes León se convirtió en la estrella del último lanzamiento de la línea de moda de Kali Uchis. La cantante colombiana lanzó "Bodied by Uchis" en el 2021 y ahora expandió su marca con una nueva colección, "Obsesión". Creada para el verano, este último lanzamiento incluye piezas de denim inspiradas en los diseños de los años 90. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "100% Hecho en Colombia, con nuestra ingeniería levanta-cola. Estas piezas limitadas están diseñadas por mí, y mi objetivo era ofrecer moda ética y sostenible, inspirada en mi amor eterno por las latinas y los años 90", dijo Karly Marina Loaiza, nombre real de la cantante. En las fotos de promoción, vemos a ambas chicas vistiendo los jeans ceñidos con camisetas blancas y llevando sus melenas rojas con alisados idénticos. La colección "Obsesión" también incluye pantalones cortos y sombreros. Los precios van desde $55 hasta $133 y las tallas van desde la talla 0 a la 20.

