Lourdes León, primogénita de Madonna, una modelo diferente que triunfa en la pasarela La joven de 25 años ha protagonizado campañas publicitarias y desfilado para algunas de las marcas más famosas de la moda como Versace o Bottega Veneta. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Lourdes León triunfa en la moda Credit: Vittorio Zunino Celotto/Getty Images Recién cumplidos los 25 años, Lourdes, primogénita de Madonna y el cubano Carlos León, se ha convertido en todo un referente de la moda. En busca de su propia independencia y de huir del control de su madre, la joven, quien ha cursado estudios de Artes Escénicas en la Universidad de Michigan, está explorando con mucho éxito las posibilidades de la industria textil. Hace apenas una semana la vimos desfilar para Botegga Veneta en el inesperado show que la marca presentó en Detroit como un homenaje a la ciudad y a la ropa de trabajo con un enfoque optimista y futurista. Tejidos metálicos, bordados de hilos sostenibles o lentejuelas ecológicas fueron algunos de los detalles vanguardistas y tecnológicos que vimos en la pasarela. Lourdes, o Lola como la llama su círculo cercano, modeló un vestido negro asimétrico que marcaba su silueta, acompañado de sandalias de aire deportivo y labios en intenso rojo. Representada por la agencia CAA Fashion, que cuenta entre sus clientes con famosísimas modelos como Claudia Schiffer o Heidi Klum, comenzó su andadura en la moda protagonizando campañas publicitarias. La marca mexicana Barragán, Juicy Couture, Jean Paul Gaultier, Marc Jacobs y más recientemente Mugler o Swarovski, entre otras marcas, han buscado su presencia, fuera de los cánones actuales de belleza, para sus campañas más transgresoras y virales. Pero Detroit no ha sido su primera pasarela. Su debut fue en 2018, de la mano de Gipsy Sport en la Semana de la Moda de Nueva York. Aunque su despegue oficial fue el pasado septiembre en el show de Savage x Fenty, una oda a la inclusividad y la diversidad con Rihanna a la cabeza. Transmitido por Amazon Prime, el espectáculo reunió a supermodelos de toda las tallas y razas, actores y celebridades, toda la it people del momento como Irina Shayk, Adriana Lima, Emily Ratajkowski, Cindy Crawford, Vanessa Hudgens o Gigi Hadid. También este año, durante la Semana de la Moda de Milán, compartió escenario con Dua Lipa, Gigi Hadid, Irina Shayk y Naomi Campbell en el desfile de Versace, donde la vimos con un vestido plateado con aberturas y llamativo maquillaje verde. Días antes, la vimos posar por primera vez en la alfombra de la gala del Met del brazo de Jeremy Scott, director creativo de Moschino, ataviada con un sensual conjunto fucsia de inspiración oriental, con un top de triángulos y falda con cola recubiertos de lentejuelas brillantes. Lourdes León triunfa en la moda Lourdes León en la gala del Met y en el desfile de Versace. | Credit: Getty Images Antes de la moda, fue imagen de la fragancia de Stella McCartney en 2016, una diseñadora con quien conectó de inmediato, pues tienen muchas cosas en común, como ser hijas de leyendas de la música y la necesidad de buscar su propio camino lejos de la sombra de sus progenitores. "Es una joven independiente, de inspiración y espíritu libre. A pesar de haber nacido en el punto de mira, mantiene los pies en el suelo", comentó en su día McCartney sobre León. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si algo ha demostrado es que no es una modelo al uso. Ecléctica, rebelde e independiente es una firme defensora del body positivism, y muestra sus curvas sin ningún pudor, así como su vello corporal. Famosa por no depilarse, Lola es también una gran bailarina y coreógrafa. En 2019 Desigual contó con ella para su espectáculo Love Different, en la muestra Art Basel que se celebra en Miami, y fue protagonista en la campaña Burberry + SSENSE, una colaboración inversiva con película de moda incluida donde compartió plano con el boxeador y modelo Alexis Chaparro y la influyente afro-latina trans, Selyna Brillare. ¿Cuál será su próxima aventura?

