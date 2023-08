Lourdes León, hija de Madonna, impacta con su desnudo "estratégicamente" oculto por un bolso La cantante causó sensación en la nueva campaña de una marca de lujo. ¡Aquí los detalles! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir De las pasarelas hasta las campañas de promoción de marcas de alta costura, Lourdes León se ha convertido en todo una modelo. La hija major de Madonna y el cubano Carlos León ha conquistado el mundo de la moda gracias en parte a su amor por las propuestas vanguardistas y su última campaña mostró su estilo audaz. Esta semana, la marca australiana Dion Lee lanzó su última campaña publicitaria en la que León promociona la colección "Cage Chain" usando poco más que una cartera. Lourdes León Credit: Cortesía de Dion Lee En las fotos, la modelo de 26 años posó completamente desnuda, vistiendo solo algunos bolsos colocados estratégicamente en forma de bikini y unas sandalias altas con el mismo adorno de cadena. En otra toma, unas cadenas brotan de sus ojos en lugar de lágrimas. Lourdes León, Dion Lee Credit: Cortesía de Dion Lee Lourdes compartió las imágenes en su cuenta de Instagram, escribiendo "BOLSO DE CADENA DION LEE" con una serie de emojis de cadena, etiquetando a la fotógrafa Carlota Guerrero, así como al equipo glam de la sesión de fotos compuesto por el maquillador Marcelo Gutiérrez, el estilista Erol Karadağ y el manicurista Juan Alvear. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN Este fin de semana, vimos a la famosa mamá de Lourdes con sus hermanas menores en el concierto de Beyoncé posando junto a la estrella y su propia hija Rumi.

