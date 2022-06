La hija de Madonna maravilla como modelo en Paris ¡Aquí las fotos! Con este body ceñido, Lourdes León se parece más que nunca a su mamá Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A sus 25 años, la hija de Madonna y el cubano Carlos León es toda una modelo. Los desfiles de Paris Fashion Week han dado mucho de qué hablar, desde la moda hasta las celebridades que asistieron, pero Lourdes León se robó todas las miradas. La modelo fue invitada a participar en la presentación de Marine Serre, una diseñadora francesa conocida por sus estampados de medialunas. Vistiendo el All Over Moon Catsuit complementado con tacones pequeños, Lourdes desfiló en su tercer fashion show como si tuviera años de experiencia. Lourdes León Credit: Lionel Hahn/Getty Images Para el espectáculo, su cabello rojo estaba peinado con una raya al centro. Su maquillaje también fue de impactó con delineado dramático y un labial brillante. El look también incluyó joyería de oro– brazaletes, collares, aretes y cadenas alrededor de su torso, recordándonos a los atuendos que llevaba su mamá en los años ochenta. Por supuesto, también notamos que su rostro se parece cada vez más al de su mamá especialmente sus cejas divinas. Lourdes León Credit: Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Rocco Ritchie, el hijo de Madonna y Guy Ritchie, también asistió al desfile para apoyar a su hermana. Lourdes León Credit: Julien Hekimian/Getty Images En los últimos años, León ha aparecido en campañas para Marc Jacobs, Swarovski, Jean Paul Gaultier y Fenty X Savage. ¡Le deseamos todo lo mejor en su carrera!

