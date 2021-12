Lourdes León se desnuda para Paper Magazine La hija mayor de Madonna estelariza la última portada de Paper Magazine con un atrevido look de mezclilla. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Lourdes Leon Lourdes Leon | Credit: (Photo by Kevin Mazur/Getty Images for Rihanna's Savage X Fenty Show Vol. 3 Presented by Amazon Prime Video) Lourdes Leon, la hija mayor de Madonna conocida con el sobrenombre de Lola, es una estrella destacada en la industria de la moda. Además de modelar para Swarovski, Marc Jacobs y Savage X Fenty, recientemente apareció en la portada de Vogue e hizo su debut en la Met Gala. Pero la bailarina y coreógrafa de 25 años no busca "seguir a la manada" cuando se trata de su apariencia. "Siento que hay tal falta de estilo personal, como un estilo real que no tiene que ver con las tendencias o TikTok. Porque cuando hay algo en tendencia, todos lo usan. O todo lo que esté trendy, pero trendy para las masas", dijo a Paper. "Debido a TikTok y a las tendencias en las redes sociales, hay tantas iteraciones diferentes de la misma chaqueta o de la misma ropa… Es como si todo fuera copiado por todos". ¿Una tendencia en particular que Leon nunca usaría? "No puedo entrar en la casualización, o la casualización, de la chaqueta. La chaqueta de talla grande. Porque no soy una chica [típica] americana", dijo, citando a Hailey Baldwin como una amante del look. Leon se transformó por completo para su sesión de fotos de Paper, luciendo un maquillaje escarchado y cabello rubio con reflejos gruesos, así como una peluca roja ardiente con flequillo contundente. También se desnudó para modelar bikinis muy sexy con cuello de bufanda, botas peludas, micro minifaldas y un vestido con la espalda completamente abierta y con tiras. Y la estrella se apresura a defender su estilo sensual característico de los críticos de las redes sociales. "Creo que es un poco ridículo que la gente siga viviendo en un mundo en el que se equipara mostrar piel con querer atención... Déjenlas [a las mujeres] usar lo que quieran", dijo. Leon también tiene otras razones para evitar Instagram. "Tengo una relación complicada con [las redes sociales] porque muchas veces el algoritmo consigue hacerme que me sienta mal conmigo misma si solo aparecen personas que se ven de cierta manera o viven un cierto estilo de vida, y me compararé con esas personas. Eso no es saludable para nadie", dijo, y agregó que su propia cuenta es más alegre que seria, sacando una página del libro de Madonna, quien a menudo publica sesiones de fotos con poca ropa. "Tengo una base [de seguidores que generan] odio porque a muchas personas les gusta odiar a mi madre, así que obviamente es como si yo fuera el engendro, soy la hija mayor, así que me toca parte de ese odio. Entonces, todo lo que hago negativo es 'de tal palo, tal astilla'", dijo Leon. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Todos ustedes son tan poco originales".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Lourdes León se desnuda para Paper Magazine

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.