Una activista desfila con su pancarta en el show de Louis Vuitton durante la Semana de la Moda de París Ana de Armas y Eiza González, entre otras estrellas, han sido testigos de la protesta antes de que el equipo de seguridad pudiera reducir a la activista. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Louis Vuitton Semana Moda Paris Credit: Peter White/ Getty Images Todo apuntaba a que el desfile de Louis Vuitton en la Semana de la Moda de París iba a ser un éxito. Un front row lleno de estrellas, como las actrices Ana de Armas y Eiza González, o la esposa de Leo Messi, Antonella Roccuzzo; un escenario de ensueño en las galerías del Palacio del Louvre, una sensacional puesta en escena con una pasarela flanqueada por grandes espejos e iluminada por preciosas arañas de cristal, y un tema intrigante para un desfile primaveral: "los vampiros y el tiempo". Pese a todos estos extraordinarios ingredientes, hubo una sorpresa con la que nadie contaba y que causó un gran caos en mitad del desfile. Una activista se subió a la pasarela y desfiló como una modelo más durante casi un minuto con su pancarta, protestando por el impacto que tiene el consumo excesivo en el medio ambiente. ¡Incluso posó ante los fotógrafos! Ante la mirada atónita de los asistentes, varios miembros de seguridad se subieron también a la pasarela para reducir a la espontánea y sacarla en volandas, mientras el show continuaba con las modelos sin dejar de pasear los diseños de la colección primavera/verano 2022 creada por Nicolas Ghesquière. Minutos antes de terminar el desfile, otro activista salió con la misma pancarta. Louis Vuitton Semana Moda Paris Credit: Peter White/ Getty Images El llamativo evento solo ha dado más protagonismo al desfile, ya de por sí original. Y es que como adelantaban en su comunicado de prensa, la nueva colección "es una invitación a El gran baile del Tiempo" para la que Ghesquière se ha inspirado en una figura mitológica muy atractiva: los vampiros. "Me gusta la figura de un vampiro que viaja en el tiempo, adaptándose a los códigos de vestimenta de cada época", comentó el diseñador. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN famosas Louis Vuitton Semana Moda París Ana de Armas, Eiza González y Antonella Roccuzzo son algunas de las celebridades que asistieron al desfile. | Credit: Getty Images El francés ha plasmado estas ideas en un despliegue rococó lleno de superposiciones de capas, volúmenes, cuellos que recuerdan a modas del pasado y vestidos de encaje, tejido omnipresente en la colección junto al dénim. Un viaje a otras épocas en tonalidades oscuras para un desfile de primavera/verano en el que los tocados y accesorios también han cobrado gran protagonismo.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Una activista desfila con su pancarta en el show de Louis Vuitton durante la Semana de la Moda de París

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.