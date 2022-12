Los zapatos perfectos para tus looks de fin de año Encontramos el calzado más chic y fabuloso para que luzcas como toda una reina cuando estés despidiendo el año. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir No es un secreto que el vestido o la ropa que te vas a poner durante las fiestas navideñas o el fin de año, es lo más importante a la hora de crear tu look. Sobre todo si planeas celebrar en una gran fiesta. Como cada año, hay muchas opciones de dónde escoger, algo que hace la búsqueda un poco más fácil. Luego de encontrar este atuendo perfecto, los accesorios tienen que ir acorde, en especial los zapatos y la cartera. Eso sí, a nosotras nos parece que el calzado juega un papel protagónico y por lo tanto debemos elegirlo bien. El calzado perfecto puede hacer que cualquier vestido luzca aún mejor. Además de que te hace lucir más alta y elegante. Es sin duda el mejor complemento de tu total look. Eso sí, recuerda que la belleza cuesta y seguramente los zapatos más bellos no son necesariamente los más cómodos. Pero como dicen por ahí, una vez al año no hace daño. Por eso ya que estamos a unos días de la fiesta de fin de año, nos dimos a la tarea de buscar algunos pares de zapatos supercool, modernos y muy festivos, para que a dónde quiera que vayas seas la más chic. Mira a continuación las fabulosas opciones que encontramos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN zapatos de fiesta Credit: Cortesía Sandalias modelo Giselle, de Flor de María. $395. flordemariacollection.com Sandalias de fiesta Credit: Cortesía Lisabeau Patent Faux Croc Print Diamante Heels, de Simi London. $75. simmi.com Sandalias de fiesta Credit: Cortesía Viable-R Rhinestone Shoes, de Steve Madden. $129.95. stevemadden.com sandalia de fiesta Credit: Cortesía Shy Sandals, de Tony Bianco. $190. revolve.com sandalias de fiesta Credit: Cortesía Leon Feather Heel, de Sam Edelman $150. samedelman.com

