Los zapatos favoritos de la reina Letizia y los que tú también te puedes permitir La reina se desvive por estas 3 marcas de las que tiene modelos en todos los colores, tacones y estilos. ¡Y algunos a precios asequibles! Por Irene San Segundo Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La prensa de todo el mundo sigue con detalle cada decisión estilística y cambio de armario de la reina Letizia. Este año, incluso la revista Instyle la ha nombrado como la "Royal más estilosa del mundo". Y es que no cabe duda de que, aunque cuenta con la ayuda de una estilista, la ex periodista tiene muy claro lo que mejor le sienta y es más fiel a sus marcas favoritas que prácticamente se pueden contar con los dedos de las manos. Y en materia de zapatos no iba a ser menos. La española tiene una colección de alpargatas, tacones, cuñas y sandalias por el que muchas matarían, y, a diferencia de otras royals y famosas, ella apuesta siempre por el diseño español con una excepción: su adorada Carolina Herrera. Image zoom Carlos Alvarez/GC Images De la firma neoyorquina tiene sobre todo zapatos de punta y tacón medio, con tiras y el talón al descubierto. Le hemos visto este modelo en azul marino, negro, nude y hasta en fucsia con efecto cocodrilo. Si quieres copiarle el look sin dejarte el sueldo y con el look más veraniego, hazte con un par de espadrilles o alpargatas, como se las conoce en España, por mucho menos. Las favoritas de la reina son sin duda el modelo Sardinia de la marca española Mint & Rose, que la hemos visto lucir en sus vacaciones y en eventos verano tras verano. Image zoom Carlos R. Alvarez/WireImage Están disponibles en la tienda online de la marca en varios colores y acabados por alrededor de $135. mintandrose.com Image zoom Photo by Carlos R. Alvarez/WireImage) Y si hay hueco en su armario de accesorios y su corazón es para la firma Magrit, una de las que más repite todo el año, desde botas de invierno hasta la rodilla a sandalias y, sobre todo, este tipo de tacón medio en acabado de gamuza, otra de sus debilidades a la hora de elegir calzado. Image zoom Cortesía de la marca Este es el modelo Liza, en ante azul marino que la española ha lucido en un sinfín de ocasiones. Y es que se trata de un modelo de lo más versátil que se puede combinar, como hace ella, desde con un vestido de cóctel a uno de noche o unos pantalones palazzo para un evento de trabajo de día. ¡O tejanos! Están disponibles en la tienda online de la marca por $290. magrit.es

