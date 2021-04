Encontramos los vestidos más fabulosos y cuestan menos de $50 Lo mejor es que los puedes seguir usando durante el verano y hasta en el otoño. Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Cada temporada llegan nuevas e innovadoras tendencias que todas queremos lucir. Vemos trends originales y muy vanguardistas, al igual que otros más sencillos y fáciles de llevar. Lo cierto es que no hay nada como agregarle a tu clóset piezas novedosas y versátiles, que le dan a tu look un giro inesperado. Sin embargo, las piezas clásicas también son un must, sobretodo para la época de primavera donde los vestidos femeninos, especialmente los que tienen estampado floral, son las piezas más cool y frescas de la época. Por eso nunca está de más hacerle un refresh a tu armario agregando algunos vestidos nuevos, a los cuales de seguro les vas a sacar mucho provecho. Lo bueno de los vestidos es que los puedes usar durante la primavera, el verano y hasta en las primeras semanas del otoño. Si bien esta clásica pieza es prácticamente una inversión porque la vas a usar muchísimo, eso no quiere decir que tengas que invertir una fortuna para estar a la moda o tener los vestidos más lindos de la temporada. Y es que por suerte hay muchas tiendas que ofrecen excelente opciones a precios bastante asequibles. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN vestidos para primavera por menos de $50 Credit: Cortesía Denin Shirt Dress, de H&M. $39.99. hm.com vestidos para primavera por menos de $50 Credit: Cortesía Cotton Wrap Dress, de H&M. $39.99. hm.com vestidos para primavera por menos de $50 Credit: Cortesía Balloon Long Sleeve Dress, de Who What Wear. $36.99. target.com vestidos para primavera por menos de $50 Credit: Cortesía Plus Size Off the Shoulder Maxi Dress, de Forever 21. $32.99. forever21.com vestidos para primavera por menos de $50 Credit: Cortesía Sunny Stroll Yellow and Pink Gingham Maxi Dress, de Aura. reddressboutique.com vestidos para primavera por menos de $50 Credit: Cortesía Balloon Long Sleeve Dress, de Who What Wear. $39.99. target.com Nosotras nos dimos a la tarea de buscar algunas opciones y la verdad es que quedamos sorprendidas con la cantidad de hermosos vestidos que encontramos por menos de $50.. Échale un vistazo a nuestra selección y corre a comprar tus favoritos porque estamos seguras que se agotarán muy pronto. ¡Los queremos todos!

