Encontramos los vestidos más bellos para esta primavera y cuestan menos de $100 Esta es la temporada perfecta para lucir vestidos y piezas muy femeninas. Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La primavera está en todo su esplendor y por suerte ya quedaron atrás días superfríos en los que teníamos que ponernos varias capas de ropa y un abrigo. Si bien en ciudades como Nueva York, Filadelfia y Boston, entre otras, todavía están experimentando temperaturas un poco frías, no pasará mucho tiempo para que todos puedan disfrutar de actividades al aire libre, por su puesto, de esa ropa tan fresca y hermosa de esta temporada. Estamos claras de que son varias las tendencias que llegaron para esta temporada, pero no es un secreto que la pieza más popular durante es el vestido. Y es que después de usar tantos jeans, leggings y botas durante los meses de frío, todas estamos listas para llevar ropa más ligera, divertida y colorida. Claro está, la temporada se presta también para usar pantalones -los pantalones cropped están muy de moda – faldas y jeans, no es un secreto que lo favoritos de la temporada son los vestidos. Vestidos para primavera 2022 Credit: Cortesía Floral Print Puffed Sleeves Dress, de Murfhee. $16.40. amazon.com Vestidos de primavera 2022 Credit: Cortesía All Over Floral Print Cut Out Puff Sleeve Dress, de Shein. $19. shein.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Vestidos de primavera 2022 Credit: Cortesía Endless Romance Yellow Midi Dress, de Red Dress Boutique. $78. reddress.com Vestidos de primavera 2022 Credit: Cortesía Floral Print Shirred Bishop Sleeve Square Neck A-Line Dress, de Shein. $22. shein.com Vestidos para primavera 2022 Credit: Cortesía Blowing Kisses Green Pleated One Shoulder Mini Dress, de Lulus. $68. lulus.com Vestidos de primavera 2022 Credit: Cortesía Beautiful and Breezy Blue Floral Print Maxi Dress, de Red Dress Boutique. $68. reddress.com Estos son un must en el clóset de toda fashionista, en especial los estampados, con vuelos, mangas tipo globo y de materiales frescos. Ahora bien, tampoco queremos gastarnos todo el dinero en vestidos, por eso, nos dimos a la tarea de buscar piezas hermosas que no cuesten menos más de $100. Échale un vistazo a las bellezas que encontramos.

