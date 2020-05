Los trajes de baños más fabulosos para que tomes el sol en el parque o el balcón Encontramos para todos los gustos y todas las curvas Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El verano es el pretexto perfecto para sacar tu traje de baño y mostrar tus curvas. Es cierto que a veces es difícil encontrar el adecuado, sobretodo el que resalte tus mejores atributos. Por suerte hay muchas opciones y estilos, por lo que encontrar uno a tu gusto, es posible. Pero tenemos que admitir que comprar trajes de baño siempre es un poco complicado y tedioso, en especial en este momento que no sabemos si tendremos el chance de ir a la playa. Pero como están los tiempos, la gente se está reinventado y buscando maneras de disfrutar del verano, aunque no se vayan de viaje. La pandemia pudo haber cambiado nuestros planes de viaje, pero no nos quitó las ganas de disfrutar de la temporada y por supuesto del sol, aunque sea en el techo del edificio, el balcón o en el parque. La realidad es que por un tiempo tendremos que buscar otras maneras de compartir con nuestros seres queridos y llevar una vida más o menos normal hasta que podamos volver a viajar y tener disfrutar de esas cosas que tanto nos gustan. Image zoom Cortesía Halter Bikini top y High Waist Coverage Bikini Bottom, de Kona Sol. Top $22. 99. Bikini $19.99. Target.com. Image zoom Cortesía Beach Side Summer Cutout Swimsuit, de Fashion Nova. $34.99. Fashionnova.com. Image zoom Cortesía Bandeau Overlay Frill Swimsuit in Exotic Palm Print, de Asos Design Curve Swim Glam. $42. Asos.com. Image zoom Cortesía Leopard Wrap One Piece Swimsuit, de Aerie. $41.21. Aerie.com. Image zoom Cortesía Belted One Piece, de Venus. $54.99. Venus.com. Image zoom Cortesía Ruffled One Piece Swimsuit, de Sugar Coast by Lolli. $39.99. Target.com. Nos dimos a la tarea de buscar opciones para todos los gustos y todas las curvas. Recuerda que Lo importante es sentirte segura de ti misma y atreverte a usar algo diferente. Conviértete en la reina del parque o del balcón con estas hermosas opciones que encontramos. No te culpamos si quieres más de uno.

