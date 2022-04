Si te vas de vacaciones por Asia o Europa necesitas llevar estos zapatos Para poder disfrutar de tus vacaciones sin ningún problema, tienes que estar muy cómoda. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si amas viajar sabes que no hay nada mejor que organizar esas vacaciones soñadas a ese lugar mágico que tanto quieres conocer. Buscar un buen hotel, reservar actividades divertidas, buscar un vuelo que se acomode a nuestro presupuesto e imaginarse caminando por esas calles con tanta historia, es una de las mejores partes de unas vacaciones. Ahora bien, otra de las partes importantes de un viaje, es sin duda la preparación de la maleta. Y es que esos atuendos son muy importantes para que las fotos que supercool. Si vas a la playa, el calzado no es tan importante, pero si tu plan es explorar Europa o Asia, los zapatos jugarán un rol esencial a la hora de armar tus atuendos. Cuando decides ir a Europa o Asia, la idea es conocer la cultura, perderte en las calles e ir a museos y monumentos. Esto significa que debes estar lo más cómoda posible para que puedas aguantar el trote y tener unas vacaciones inolvidables. Claro está, en este caso, los tenis son mejor opción. Estos son cómodos, prácticos y los puedes usar por un largo período de tiempo sin que tus pies se maltraten. Ahora bien, además de uno que otro pantalón, seguramente vas a querer usar vestidos y para combinarlos no puedes elegir cualquier par de tenis. Vas a necesitar uno o dos pares que sean modernos y chic, sin dejar de ser supercómodos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tenis para vestidos, tenis para viajar Credit: Cortesía Morrison Sneakers, de Naturalizer. $99. macys.com Tenis para vestidos, tenis para viajar Credit: Cortesía Galia Sneakers, de Vionic. $129.95. vionicshoes.com Tenis para vestidos, tenis para viajar Credit: Cortesía Toyah Sneakers, de dolce vita. $140. dolcevita.com Tenis para vestidos, tenis para viajar Credit: Cortesía Zinah Slip On Sneakers, de Vionic. $119.95. vionic.com No vayas a llevarte los que usas para hacer ejercicios. Es estilo no se ve bien con vestidos, faldas u otras piezas femeninas. Para que esa búsqueda se te haga un poco más fácil y te enfoques solo en coordinar esas vacaciones, nos dimos a la tarea de buscar algunas de las mejores opciones, no solo en estilo, sino también en precio. Mira los tenis que encontramos y elige tus favoritos. Nosotras ya tenemos varios de ellos.

