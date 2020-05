Descubre los tenis favoritos de las famosas By Yarely Aguilar ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Photo: Cortesía Sean blancas y de estilo minimalista para un look más clásico, o más recargadas para un estilo más trendy, déjate inspirar por los looks de estrellas como Alejandra Espinoza, Galilea Montijo, Megan Markle, entre otras, para lucir como toda una amante de la moda. Empezar galería Alejandra Espinoza Image zoom Photo: Alejandra Espinoza/Instagram Vimos a la presentadora muy cómoda con un top de cuello gris, leggings negros y lo que no podía faltar...unos tenis negros con lineas blancas súper cómodos. 1 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Tus best friends Image zoom Photo: Cortesía Swift Run RF Shoes, de Adidas. $60. adidas.com 2 de 10 Applications Ver Todo Bella Hadid Image zoom Photo: Gotham/Getty Images La modelo lució muy juvenil con un top negro de cuello alto, pantalones negros, gorra y tenis negros. 3 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Para todos los días Image zoom Photo: Cortesía Copia el look y combínalos con todos tus atuendos. Jack Purcell Canvas, de Converse. $65. converse.com 4 de 10 Applications Ver Todo Olivia Wilde Image zoom Photo: Mega/The Grosby Group Spain: La actriz decidió darse una caminata por Santa Monica con un top rosado, pantalones grises, chaqueta de mezclilla alrededor de su cintura y unos tenis con estampado de cuadros en blanco y negro. ¡Los queremos! 5 de 10 Applications Ver Todo Chicas cool Image zoom Photo: Cortesía Únete a la tendencia juvenil de esta temporada. Checkerboard Slip-On, de Vans. $50. vans.com 6 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Meghan Markle Image zoom Photo: Mega/The Grosby Group Spai Lució como toda una California girl con este look casual de un top negro, pantalón verde oliva y tenis blancos. ¡Muy cool! 7 de 10 Applications Ver Todo Un must Image zoom Photo: Cortesía Los tenis blancos que todas las famosas están usando esta temporada. Stan Smith Shoes. $55. adidas.com 8 de 10 Applications Ver Todo Galilea Montijo Image zoom Photo: Galilea Montijo No es solo una amante de los tacones y así no los dejó claro con estos espectaculares tenis con detalles en color dorado. 9 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Mucho bling bling Image zoom Photo: Cortesía Con cristales brillantes alrededor de las cintas, estos tenis serán el toque ideal para tu look. Women's Flashtrek Sneaker With Removable Crystals, de GUCCI. $1,590. gucci.com 10 de 10 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

