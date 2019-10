La edición limitada de Adidas con más sabor latino que vas a querer en tu armario La marca de zapatillas de deporte ha colaborado con tres artistas latinos que se han inspirado en sus raíces para crear esta colección que celebra el mes de la herencia hispana. By ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Además del mes de concienciación contra el cáncer de mama, octubre es el mes de la herencia hispana y para celebrarlo Adidas ha colaborado con Greenhouse, una aplicación creada por Footlocker para los amantes de las zapatillas de deporte, en una colección de tenis diseñados por artistas latinos inspirándose en elementos icónicos de la cultura, comida y estilo de vida de México y la República Dominicana. ¡Tienes que verlos! Lucía Hierro, una artista conceptual dominicoamericana que se crió en Washington Heights, Nueva York, se ha inspirado en una de las comidas estrella de la cocina dominicana: el plátano para crear esta edición limitada. Según explican desde la marca, en un principio la artista tenía miedo de caer en estereotipos al elegir el plátano como eje central de su diseño, pero terminó por seguir adelante con la idea después de reflexionar sobre lo importante que es esa fruta en su cultura, las mil y una maneras en que se puede cocinar y lo que eso dice de la creatividad y búsqueda de recursos de su gente. Image zoom Cortesía de la marca Este es el modelo CanvasXAdidas Speedfactory AM4 Plátanos y está a la venta por $150 en la aplicación Greenhouse. M. Tony Peralta también se crió en Washington Heights, donde aún vive y tiene su estudio, y para su modelo se inspiró en la máscara de “lechón” que se utiliza en el carnaval que se celebra en Santiago de los Caballeros, en la república dominicana, en el mes de febrero. Su propuesta tiene colores alegres y llamativos típicos de un carnaval y la silueta de la máscara en la parte del talón. Además, el artista ha explicado que se lo dedica a su madre, que nació en Santiago de los Caballeros y murió hace cuatro años. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El modelo CanvasXAdidas Speedfactory AM4 Acacias está disponible por $150 en la aplicación Greenhouse. Por último, el artista contemporáneo mexicoamericano Bryan Avila, más conocido como The Producer BDB, que cita entre sus máximos referentes a artistas como Keith Haring, Basquiat, Frida Kahlo, Warhol, Dali y Picasso, y es el responsable del modelo CanvasXAdidas Speedfactory AM4 México. Image zoom Su propuesta se inspira en la planta de agave, una de las más típicas del país que bautiza los tenis. El artista ha elegido esta planta y este estampado por su versatilidad, tanto en la gastronomía como en la investigación científica contra el cambio climático o ingrediente estrella para hacer tequila. Para rematar, el artista ha adornado su deportiva con el mensaje “Mi sueño” en la zona del talón. Advertisement EDIT POST

