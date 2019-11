Encontramos los suéteres más cool y calientitos para el frío Todos los que encontramos cuestan menos de $100. By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Estamos en pleno otoño y por ahí se acerca el invierno, y con él algunos de los meses más fríos del año, aunque claro si vives en un lugar como Miami o Los Ángeles, no estás tan mal. Ahora bien, para el resto de la humanidad que vive en ciudades como Nueva York, Chicago o Boston, la historia es otra y para salir airosos de la temporada tienen que ir armando su clóset con todo lo necesario para protegerse del frío y de paso lucir increíble en el intento. Por eso, además de un buen abrigo, botas cómodas y bufandas, necesitamos suéteres que nos ayuden a mantenernos calientes aún en las más bajas temperaturas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Eso sí, el hecho de que sean para calentarnos, no quiere decir que tenemos que llevar prendas feas o sin forma, como suelte pasar con algunas de las cosas que encontramos en esta época. Claro está, se debe tener en cuenta la función que tiene dicha prenda, así es que tampoco debemos sacrificar nuestra salud por estar a la moda. Por suerte las tiendas ofrecen una gran variedad de opciones que nos permiten darle rienda suelta a nuestra imaginación. Image zoom Alden Mustard Yellow Cropped Balloon Sleeve Knit Sweater, de Lulus. $54. Lulus.com. Image zoom Mild Medium Hot Colorblock Dolman Knit Sweater, de Vici. $52. Vicicollection.com. Image zoom Bobble Stitch Puff Sleeve Sweater, de Gap. $89.95. Gap.com. Image zoom Color Block Sweater, de Zara. $39.90. Zara.com. Image zoom Colorblock Turtleneck Sweater, de Olive & Oak. $43.50. Lordandtaylor.com. Image zoom South Pole Colorblock Turtleneck Sweater, de Vici. $48. Vicicollection.com. Nos dimos a la tarea de buscar algunos de los suéteres más cool y sobretodo cómodos y calientes, para que luzcas bella y fabulosa durante los meses de frío, pero sobretodo para que no te resfríes. A nosotras nos encantan todos. ¿Tienes algún favorito? Empieza a comprar ya antes que mueras de frío. Advertisement

