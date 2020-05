Descubre por qué estos son los serums más buscados en Google Si son tan populares es por algo Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Los sueros suelen tener los mejores ingredientes antiedad, superados solamente por el protector solar. Estos pequeños envases están repletos de una alta concentración de ingredientes que ayudan a que la que piel se mantenga firme y sin arrugas por más tiempo, mientras ayudan a combatir los signos de envejecimiento que ya se van notando en el rostro. Hay sueros que minimizan la apariencia de las líneas de expresión, otros que ayudan a obtener ese anhelado glow y otros que depositan toda esa hidratación que necesitas. Por eso es buena idea cambiar de productos de vez en cuando para que así tu piel reciba lo que necesita. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN La realidad es que uno de los productos más importantes que tiene la rutina de belleza, es el suero. Así es que aquí procura siempre incluirlo. Tu piel te lo agradecerá. Pero si quieres algunas sugerencias de algunos de los mejores del momento, mira a continuación algunos de los más buscados en Google. Y si son los que las chicas más buscan, es porque funcionan. Image zoom Cortesía Retinol Renewing Serum, de Karyng Este suero está compuesto con ingredientes como extracto de sandía, al igual que extracto de manzana que ayudan a la que piel luzca más firme y pareja. Además, contiene el potente retinol que es un cuchillo para las arrugas. Cuesta $95 y lo encuentras en Karyng.com. Image zoom Cortesía Glass Skin Refining, de Peach & Lily Según explica la descripción de producto, este suero ayuda a disimular la apariencia de los poros y hidrata profundamente la piel dejándola con un glow como el popular look de glass skin o mejor dicho piel tan luminosa que parece cristal. Cuesta $39 y lo puedes obtener en Peachandlily.com. Image zoom Cortesía Hydra Cool Serum, de iS Clinical Este producto tiene potentes ingredientes como el ácido hialurónico, ácido kójico y la vitamina B5. Además de que provee a la piel una excelente hidratación, y le da una sensación de calma gracias. Por eso es ideal para las pieles sensibles. Cuesta $94 y lo puedes comprar en Dermstore.com.

