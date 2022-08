Estos sostenes te harán sentir más segura y sexy que nunca Encontramos piezas cómodas, clásicas y que además te harán sentir mucho más sensual en cualquier ocasión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cuando tenemos un evento especial, una salida con amigas o una cena romántica, en lo primero que pensamos es en la ropa que vamos a usar y estamos de acuerdo en que ese es uno de los puntos más importantes. Pero, hay otra cosa que podríamos decir ocupa casi el mismo lugar de importancia a la hora de vestirnos. Nos referimos a la ropa interior que aunque no se ve, puede elevar o arruinar tu look. Es por eso que es muy importante elegir la ropa interior adecuada para las piezas que vas a usar. Por ejemplo, las camisetas deben llevar un sostén que no se note mucho y que de paso mantenga los senos en su lugar. Lo mismo pasa con las fajas que ayudan a que los vestidos ceñidos le sientan mejor a la figura, pero estas también deben pasar desapercibidas. Ahora bien, nada se compara con llevar ropa interior cómoda pero que también sea sexy. Por suerte, existen muchas opciones de ropa interior que además de ser confortable te hacen sentir supersexy.`El encaje nunca debe faltar, al igual que los que tienen algunas transparencias y claro, los que además de coquetos, te hacen sentir segura y confiada de salir a comerte el mundo. No es un secreto que los colores que más necesitamos son negro, crema, gris y azul marino, pero para gustos los colores y cuando de sostenes se trata, le puedes dar riendas sueltas a tu imaginación. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN sosten con encaje Credit: Cortesía Romy Balconette Bra, de Empreinte. $175. barenecessities.com Sosten encaje Credit: Cortesía Lightly-Lined Lace Demi Bra, de Victoria's Secret. $64.95. victoriassecret.com Sosten con encaje Credit: Cortesía Loosen Heartstrings Monica Bandeau Bustier, de Intimissimi. $59. intimissimi.com sosten con encaje Credit: Cortesía Romy Low-Necked Bra, de Empreinte. $190. empreinte.com sosten con encaje Credit: Cortesía Hortensia Ruffle Underwire Bra, de journelle. $130. journelle.com Mira a continuación algunas de las marcas que tienen una excelente selección y que además ofrecen comodidad y buena calidad. Recuerda que aunque la ropa interior no se vea, sí puede ayudarte a sentirte más confiada y sensual. Eso sí, para que te veas y sienta aún más sexy, te recomendamos llevar en calzón en combinación. Estas opciones todas tienen la opción de combinarlas con un calzón del mismo color y estilo. Lo cierto es que puedes usar lo que quieras, pero cuando llevas el set, el efecto visual es mucho más fabuloso.

