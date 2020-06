Los sombreros oversized que necesitas este verano El accesorio que no te debe faltar nunca Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Ya llegaron los deliciosos días de verano, perfectos no solo para usar ropa más cómoda y ligera, sino también para aprovechar las cálidas temperaturas y disfrutar de la playa o la piscina. Obviamente por la pandemia no vamos a tener la oportunidad de irnos de vacaciones a alguna playa paradisíaca, pero lo que sí se puede hacer en algunos estados es ir a la playa, manteniendo el distanciamiento social, y tomar el sol que tanta falta nos ha hecho en estos meses de cuarentena. Incluso hasta puedes ir al parque y buscar ese bronceado que tanto quieres. Para disfrutar como se debe necesitas un lindo traje de baño, lentes de sol, ropa cómoda y por supuesto, un protector solar. Eso sí, muchas veces el protector solar no es suficiente ante el inclemente sol de verano y por eso debemos tomar otras medidas para proteger la piel. Una de las más factibles y cool, es llevar un traje de baño de manga larga para protegerte los brazos y un sombrero para proteger el rostro, que al final es el que más sufre con la exposición al sol. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ahora bien, si además de protegerte, quieres lucir superchic y fabulosa, debes optar por un sobrero oversized, que además están muy de moda y prometen hacer muy bien el trabajo. Puedes elegir uno en crema porque te combinará con todo, pero si eres de las que disfruta llamar la atención, puedes elegir uno supergrande y en un tono amarillo o rojo. ¿Por qué no? Lo importante es que te sientas cómoda. Image zoom Cortesía Shady Character Packable Wide Brim Hat, de Free People. $68. Freepeople.com. Image zoom Cortesía Women's Ultrabraid XL Brim Floppy Hat, de San Diego Hat. $57. Sandiegohat.com. Image zoom Cortesía Ultrabraid XL Brim Sun Hat, de San Diego Hat. $44. Zappos.com. Take Me Away Beige Oversized Floppy Straw Hat, de Lulus. $58. Lulus.com. Image zoom Cortesía Pisa Oversized Straw Hat, de Zcrave. $67. Zcrave.com. Por suerte, los sombreros oversized están en todos lados, así es que no será difícil encontrar uno que te guste y que se ajuste a tu presupuesto. Y para que la búsqueda se te haga más fácil, nosotras quisimos seleccionar algunos de los que más nos gustan y ponerlos aquí. En realidad, los queremos todos, en especial para este fin de semana que se celebra el 4 de julio. Mira nuestra selección y corre a comprar tu favorito

Close Share options

Close View image Los sombreros oversized que necesitas este verano

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.