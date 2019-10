Los secretos detrás del espectacular vestido de novia de Carmen Villalobos La reconocida experta en moda y belleza Kika Rocha entrevistó en exclusiva para People en Español al diseñador colombiano Jorge Duque, responsable de que la actriz brillara como nunca con este traje de ensueño. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Es el secreto mejor guardado de cualquier novia. Y también el mayor reto. Para encontrar el modelo perfecto es necesario encontrar al mago capaz de transformar los deseos de la futura esposa en realidad. Carmen Villalobos no tuvo dudas, quería las manos y las ideas del diseñador colombiano Jorge Duque, encargado del impresionante vestido que lució la actriz en su boda con Sebastián Caicedo este viernes. La experta en moda y belleza Kika Rocha se trasladó hasta Bogotá para conversar con el afamado creador que reveló algunos de los detalles más importantes de su hermoso diseño. “Es un vestido de corte clásico con pequeñas notas de modernidad y de vanguardia con gran ligereza, donde hay un gran efecto de transparencias”, contó este artífice de la moda para la sección Especiales con Kika. El traje ofrece una gran riqueza de texturas que van desde el poliuretano, el metal y bordados de seda hasta la malla, el tul y, por supuesto, las transparencias. “Es un vestido en el que ella flota, un vestido etéreo apropiado para la playa pero también para ese momento inolvidable que es la boda”, compartió feliz el diseñador. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Duque ha vuelto a acertar con este diseño en el que ha querido reflejar la mejor versión de la novia en uno de los días más importantes de su vida. “Soy feliz como diseñador de compartir con ella este día tan especial”, ha expresado de lo más contento. “Ha sido un proceso muy bonito la ejecución de su vestido. Es una mujer llena de luz que hoy estará en su mejor versión”. Image zoom Instagram Instagram El resultado salta a la vista. Un fiesta de elegancia, belleza y buen gusto que sumado a la alegría, sencillez y femineidad de Carmen conforman un vestido de novia con el que cualquier mujer soñaría. “Espero que les guste tanto como me gustó hacerlo a mí”, concluyó Duque. Sin lugar a dudas, superó nuestras expectativas con creces. Advertisement EDIT POST

