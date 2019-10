Mis Secretos: Kimberly Dos Ramos, las claves de estilo de la reina de las pantallas

Con solo 27 años y cerca de 20 telenovelas en su currículum, la actriz venezolana Kimberly dos Ramos nos habla de su experiencia dando vida a Maribel en el esperadísimo remake de Rubí, los looks de adolescencia que desearía olvidar y su impresionante rutina de cuidados… una piel como la suya no se consigue de la noche a la mañana

¿Cómo te sentiste cuando supiste que serías parte del nuevo remake de Rubí?

Muy feliz. Cuando hice el casting no me dijeron exactamente qué personaje era. Era todo un misterio. Después, cuando me enviaron la historia y supe que sería Maribel [la mejor amiga de Rubí] por supuesto dije que encantada. Fue una sorpresa muy linda, es un proyecto muy icónico en México y que le encantó a la gente en su momento.

¿Has estado en contacto con Jacky Bracamontes, que interpretó el mismo papel en la versión original de la novela hace quince años?

No, todavía no, pero me encantaría conversar con ella sobre cómo lo sintió y cómo lo vivió en su día. Obviamente esto es un remake y es una adaptación un poco diferente. Se han modificado muchas cosas y los personajes [también]. Es más actual.

¿Qué tienes en común con tu personaje?

Somos completamente diferentes, tenemos en común quizás el corazón noble y que nos gusta ayudar a la gente, y tratar bien a los demás, pero el resto no. Maribel es una persona muy insegura por la discapacidad que sufre, le tuvieron que amputar la pierna izquierda por un accidente y ha vivido muchas cosas difíciles.

¿Cuál era tu mayor sueño antes de empezar en el mundo de las telenovelas?

Fue muy loco porque empecé tan chiquita, a los 4 años, que yo creo que desde que tengo uso de razón me di cuenta de que eso era lo que quería hacer. Mis pasiones eran la actuación y el diseño de moda, estaba muy pendiente de lo que se llevaba, los diseños, me llamaba mucho la atención.

¿Qué has aprendido sobre moda y estilo después de tantos años frente a las cámaras?

A dejarme llevar más por el personaje que por mi estilo propio [cuando estoy trabajando]. Muchas veces una mezcla cómo se viste en la vida real con la moda del personaje y no, hay que dejarla vestirse y arreglarse como sea ella, aunque a ti no te guste personalmente.

¿Cómo es tu estilo cuando no estás trabajando?

Me gustan los colores básicos: el blanco, el negro y el rojo. Siempre intento incorporar alguna tendencia más de moda, pero ante todo me gusta ir cómoda. No me gusta la ropa ajustada. [Suelo llevar] jeans, una t-shirt blanca y unos sneakers o, si voy a salir, taconcitos altos. Pero mi estilo es muy sencillo.

Si pudieras darle un consejo a tu yo adolescente, ¿cuál sería?

[A esa edad] me encantaba maquillarme de más, ponerme mucha sombra para aparentar más edad, para poder entrar en tal o cual sitio, y verse mayor. Le diría que no, que no pierda el tiempo con eso, que disfrute su piel tal cual es y sin tener que aparentar una edad que no es. Definitivamente menos es más y es mucho más cómodo.

Hablando de aparentar o no la edad… tu rutina de cuidados de la piel es muy exhaustiva. ¿En qué consiste?

En eso sí que invierto porque por nuestro trabajo tienes el maquillaje en la cara durante muchas horas. Me lo tomo en serio. Me despierto y me lavo la cara con dos tipos de jabones, luego uso un tónico, luego la crema hidratante. Alterno los productos: una semana uso [una marca] y a la otra semana cambio para que la piel no se acostumbre a un mismo producto y le haga mayor efecto. Tengo la piel muy sensible y en general trato de encontrar productos que no tengan muchos químicos. Cuando tengo algún brote de acné me gusta usar cremas de Clinique.

¿Y por la noche?

¡Me echo de todo! Me desmaquillo con dos desmaquillantes diferentes: primero uno en gel y luego una toallita. Después un tónico, luego me lavo la cara con jabón, me echo otro tónico y luego crema de noche.

¿Puede decirse entonces que eres toda una beauty victim?

Sí que me gusta mucho arreglarme el cabello yo misma y maquillarme yo misma. Son tantos años ya, que le tengo muy cogida la técnica, he aprendido todos los trucos de los profesionales. La cosa que más me gusta maquillarme son las cejas. Me las cuido yo misma y me tardo muchísimo, me relaja. Es algo cómico, pero soy supermeticulosa con eso. [Eso sí,] no me gusta un tatuaje ni nada permanente, solo maquillaje.

¿Cuáles son tus íconos de estilo ahora mismo?

Me gusta mucho la influencer brasileña Camila Coelho. Se ve cómoda y divina con cualquier cosa que se ponga. Me gusta seguir a influencers y las marcas para estar pendiente de qué estilos están de moda, guardo imágenes de ideas para eventos y lo uso mucho para encontrar inspiración.