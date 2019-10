Los regalos de belleza más exquisitos para las más exigentes de tu lista By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Es increíble que ya estemos casi en Navidad nuevamente y con eso también llega el tiempo de empezar a hacer nuestra lista para comprarle los regalos a nuestros seres queridos. Ahora bien, tenemos que admitir que las mujeres son un poco más difíciles de satisfacer, por eso tenemos que elegir esos regalos muy detenidamente. Pero si en verdad quieres agradar a las chicas en tu lista, nada como comprarles maquillaje. Pues sí, el maquillaje siempre es una excelente opción para las amantes de la belleza y sobretodo si tomamos en cuenta los fabulosos sets y empaques que usan las marcas para esta temporada tan especial. Como cada año, meses antes de que llegue la Navidad, nuestro clóset de belleza se llena de los nuevos lanzamientos de las marcas más populares y la verdad que se nos hace muy difícil elegir solo algunos para ponerlos en la revista o para mostrarlos en las redes. De hecho, nos fascinan todos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque fue un poco difícil la elección, aquí te mostramos algunos de nuestros favoritos y estamos seguras de que serán el regalo perfecto para cualquiera que ame los productos de belleza. Incluso, es muy posible que te los elijas para ti y ¿por qué no? No pasa nada si nos damos uno que otro gustito. ¿Verdad? Limited Edition Christmas Star Makeup Collection, de Toofaced. Esta paleta es supercompleta. Tiene rubores, iluminadores, bronceador e increíbles colores de sombras. $44. Ulta.com. Prisme Libre Loose Powder Holiday Edition, de Givenchy. Unos polvos correctores ideales para disimular cualquier imperfección. El empaque está fabuloso. $60. Sephora.com. 5 Couleurs Couture Eyeshadow Palette – Happy 2020 Limited Edition, de Dior. Esta paleta de sombras es perfecta para la próxima primavera y por qué no para ser la estrella en los próximos días de fiesta. Nos encanta el tono verde, al igual que el rosado. $63. Bloomingdales.com. Bloom Ambrosia di Fiori, de Gucci. Un regalo perfecto y exquisito para la más exigente de tu lista. Este perfume tiene un aroma increíble gracias a ingrediente como la raíz de oris y rosa damascena. $145. Gucci.com Holiday Collection, de Miniluxe Nos encantan estos esmaltes que vienen en colores ricos, fuertes y llamativos. Además, con un empaque digno de usar par decorar tu tocador. $20. Shop.miniluxe.com. Paint the Town Luxe Brush Collection, de Laura Mercier. Un set de brochas fabuloso, con la calidad reconocida de la marca que viene en un estuche muy chic. $78. Lauramercier.com. All Access Powermatte Lip Pigment Set, de Nars. Un set de labiales mate inspirados en el legendario Estudio 54 y con la calidad de los labiales de Nars. $78. Nars.com Silver Glitter Monsieur Big Mascara, de Lancôme. La famosa mascara de la marca, pero en un empaque más festivo. $25 Nordstrom.com The Highest Realm Glitter & Glow Liquid Eye Shadow Set, de Stila. Las ya famosas sombras de brillo de Stila en un set en miniatura de tres colores fabulosos y con mucho brillo. $25. Stilacosmetics.com Carnaval Celebration Gift Set, de Sol de Janeiro. Esta caja trae todo lo que necesitas para que la piel de tu cuerpo luzca en óptimas condiciones. Además, todo huele delicioso. $59. Soldejaneiro.com. Advertisement

Los regalos de belleza más exquisitos para las más exigentes de tu lista

